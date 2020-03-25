促消費下猛藥 中國浙江推一週彈性工作4.5天

受疫情影響，中國旅遊業今年營收慘淡，中國多個省市相繼推出「2.5天假期制」刺激消費。24日，浙江省再下猛藥，鼓勵機關、企業實施「一週4.5天彈性工作制」。

中新經緯APP報導，據中國旅遊研究院測算，受2019冠狀病毒疾病（俗稱新冠肺炎）疫情影響，2020年第一季及全年，中國境內旅遊人次將分別下降56%和15.5%；國內旅遊收入分別下降69%和20.6%。預計全年旅遊人次年減9.32億，減收1.18兆元（約新台幣5兆元）。

多地近來陸續推出發放消費券、景區門票半價等促消費措施。江西省、甘肅省隴南市近日還分別提出鼓勵、引導職工外出度假和旅遊等措施。

江西率先提出第二季試行週末2.5天彈性作息，要求各地各單位結合實際，優化工作安排，積極引導幹部員工週末外出休閒度假。彈性作息減少的工作時間，透過延長其他工作日時長補回。

甘肅省隴南市隨後鼓勵休假消費，要求每週五下午各行政事業單位在完成工作任務、安排好值班人員的情況下，可以鼓勵其餘員工休假旅遊，並稱嚴格落實帶薪休假制度，任何部門單位不得以任何理由取消或減少幹部員工休假。

浙江省24日印發「浙江省人民政府辦公廳關於提振消費促進經濟穩定增長的實施意見」。其中提到，鼓勵實施「一週4.5天彈性工作制」，支持有條件的機關、社會團體、企事業單位落實帶薪休假制度。

據報導，浙江希望藉彈性休假帶動旅遊收益，不是中國地方政府第一次提出。2015年8月「國務院辦公廳關於進一步促進旅遊投資和消費的若干意見」中提到，鼓勵彈性作息，為員工週五下午與週末結合外出休閒度假創造有利條件。

近幾年，河北、江西、重慶、甘肅、遼寧、安徽、陝西、貴州、福建、浙江、廣東、江蘇等10多個省份都曾提出鼓勵休假2.5天的意見，但實行效果及範圍並不如預期。

報導引述華融證券宏觀經濟研究員黃羽表示，疫情讓全球經濟不可避免受到衝擊，刺激消費將是未來一段時間政府的重要工作，4.5天彈性工作制主要是為了鼓勵消費，預計未來可能有更多的省份推出類似的消費刺激政策。

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