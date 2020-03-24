疫情輪流燒 中國復工人回來訂單卻沒了

中國正致力於全面復工，但歐美的新冠肺炎疫情導致外貿訂單延遲或取消，許多製造業面臨「無工可復」的窘境。陸媒報導，溫州鞋企近期將向商務部匯報企業受衝擊的情況。

浙江省溫州市有「中國鞋都」之稱，當地鞋革行業協會執行會長謝榕芳告訴華夏時報，溫州有3成到5成的外貿鞋企都受到了歐美疫情的影響，大量外貿訂單延遲或者取消的情況普遍存在。

專營歐美市場、有30年歷史的溫州市太陽神鞋業有限公司，近日盛傳在19日下發緊急通知，指海外疫情高速爆發，客戶訂單繼續取消，公司決定停止招募，還要求員工4、5月休假，並鼓勵員工自謀生路。

不過，華夏時報今天報導，太陽神鞋業發出澄清公告，稱所謂的停工通知是謠言，公司運行正常，但受國外疫情影響，部分客戶當季部分訂單暫停，其他國家及客戶訂單未受影響。

另一家溫州的外貿鞋企則表示，早在20多天前，下訂單的外國品牌商還專門派人進駐企業，要求加班趕製當季的鞋款，好不容易趕工完成，前幾天突然通知取消訂單。這家公司說，這種情況在當地很普遍，德國、西班牙、美國等品牌商都有取消訂單。

報導引述溫州中小企業發展促進會會長周德文說，國外疫情爆發後，紛紛以各種理由取消溫州鞋企的訂單，譬如突然提高產品的標準到近乎苛刻；先前中國因為疫情停工停產，有些訂單產生逾期，國外客戶現在也會以此為理由取消訂單。

謝榕芳說，內銷企業現在遇到的是國內各大專業市場的蕭條，而外貿面臨的是國外疫情快速蔓延不知何時到頭的壓力。除了鞋業，其他行業如服裝、眼鏡，國外也都在取消訂單，現在進退兩難之下，不少企業選擇走電商這條路，但效果如何現在還無法評價。

她說，不便公開每家外貿鞋企的近況，但行業協會已經準備好資料要向商務部彙報。