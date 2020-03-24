美國貿易代表豁免Apple Watch進口關稅

美國貿易代表辦公室（USTR）近日公告批准蘋果公司提出的一項請求，同意豁免Apple Watch智慧手錶的關稅，代表該公司在從中國進口成品Apple Watch時無需繳納7.5％的關稅。

美國貿易代表辦公室官網發布日期標註為上週五（20日）的公開信，批准了蘋果公司的這項請求。

在此以前，Apple Watch被列入已於2019年9月生效的美國貿易代表辦公室「4A清單」（List 4A），是蘋果公司需要繳納關稅的產品之一。2020年雙方1月15日達成首階段貿易協議後， 2月美國總統川普（Donald Trump）將這份清單所列產品的關稅稅率從15％下調到了7.5％。

蘋果公司在2019年秋提交的請求中表示，Apple Watch是一款消費電子設備，並不具備重要的戰略意義，而且與中國的工業項目無關。蘋果公司還表示，該公司沒找到替代來源以滿足美國消費者對Apple Watch的需求。

除Apple Watch以外，蘋果公司還已申請豁免HomePod音箱、AirPods耳機和iMac電腦等其他產品的關稅，並請求豁免iPhone零部件關稅。2019年12月，蘋果公司的iPhone智能手機已經獲得關稅豁免。

蘋果公司發言人表示，該公司對此事並無更多補充說明。

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