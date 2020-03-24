封城77天 武漢4/8將解封

湖北24日公告，25日起，除武漢以外地區解除管控，憑健康碼「綠碼」有序流動。14天後，即4月8日零時起，武漢市解除離漢離鄂通道管控措施。

京報網報導，湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部通告25日發布通告指出，武漢市繼續實施嚴格的離漢離鄂通道管控措施。從3月25日零時起，在做好健康管理、落實防控措施的前提下，對持有湖北健康碼綠碼的外出務工人員，經核酸檢測合格後，採取點對點、一站式的辦法集中精準輸送，確保安全有序返崗。

從4月8日零時起，武漢市解除離漢離鄂通道管控措施，有序恢復對外交通，離漢人員憑湖北健康碼綠碼安全有序流動。

至於外省到湖北或武漢人員憑外省健康碼或湖北健康碼綠碼，在全省範圍內安全有序流動，不需另行提供健康證明（確實無法申領健康碼的除外）、流動證明、流入地申請審批表或接收證明、車輛通行證等。

通告還指出，武漢市根據疫情風險等級評估情況，在做好疫情防控的前提下，推動企業分區分級、分類分時、有條件復工復產。至於復學情況，通告說，省內大專院校、中小學、中職學校、技工院校、幼兒園等繼續延期開學。具體開學時間根據疫情防控情況，經科學評估後確定。

延伸閱讀

中國逐漸復工 供應鏈中斷仍持續帶來影響

陸復工近100% 加碼發債挺基建

湖北車企 完全復工恐等到4月