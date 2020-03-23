陸今年GDP成長 中金降至2.6％

新冠肺炎疫情在全球蔓延，對大陸經濟衝擊日益明顯。大陸本土大型投行中金公司開出第一槍，預期大陸2020年第一季GDP增長將大舉衰退9.3％，並將2020年全年GDP增速由先前的6.1％下調至2.6％。

近期包括高盛、瑞銀、渣打、野村等外資投行都先後下修大陸第一季和全年經濟成長率預期，普遍預估第一季GDP增速將呈現負增長，全年增速則在1.5％～4.8％之間。中金公司最新公布的經濟成長預估還比不少外資投行更悲觀，足見情勢之嚴峻。

路透報導，中金23日公布的報告指出，由於海外疫情的擴散比此前預期的範圍更廣、影響更大且時間更長，因此將大陸第一季GDP增速預估下調至年減9.3％，全年GDP成長率則調低至年增2.6％。不過中金報告認為，隨著隔離防控措施逐步鬆綁、開工率上升，第二季經濟動能將明顯恢復，預估第二季GDP年增率將回升至4.3％。此外，由於2020年比較基期走低的原因，該行預計2021年大陸實際GDP增速有望回升至9％。

中金指出，當前形勢下，財政與貨幣政策的逆週期調節力度或將加碼。預估LPR（貸款市場報價利率）還將下調40個基點；存款準備金率將再下降150個基點，同時，存款基準利率可能調降25個基點。

至於匯率部分，中金的預估相較GDP增速樂觀，認為短期的「美元荒」過後，人民幣仍將恢復升值動力，維持2020年底人民幣兌美元6.72元的預期不變。

中金指出，疫情衝擊下加碼的減稅降費政策，勢必讓財政收入明顯減少、潛在財政支出可能增加。因此，此前預估的財政擴張，主要將用於填補全球衰退產生的「週期性」赤字、而用於提振經濟增長的「結構性」財政刺激力度相較減弱。