陸大基金二期鳴槍 帶動兆元人民幣投資潮

大陸用以扶持半導體的國家集成電路產業基金（簡稱大基金）二期正式鳴槍開跑，繼半導體大廠紫光展銳日前公布獲得注資，外界預期大基金二期將重點投資設備、材料，並可望帶動逾人民幣（下同）1兆元的資本發展半導體。

此前盛傳大基金二期將在3月底正式行動，而日前大基金二期披露「首單」，將投資紫光展銳22.5億元，也讓外界期待進入實質投資階段的大基金會選擇哪些企業出手，為行業帶起多大漣漪。另一方面，業界也擔憂在疫情等影響下，半導體業會否發展乏力。

第一財經報導，總體來看，如IDC等機構對2020年半導體產業發展有較2019年大幅縮水的悲觀預測，但大陸商務部最新公布的數據卻激勵信心，1至2月期間大陸半導體產品出口逆勢增長，年增10.5％。

在產業動態方面，中芯國際、華力微、台積電南京廠等多家重要企業陸續開工，另外，中芯國際也順利從荷蘭進口曝光機，相關消息帶動市場投資意願，蓄勢待發的大基金二期更有望成為重要推力。

報導引述開源證券說法，大基金二期投資規模將超過2千億元，按照一期1比5的撬動比，預計可以為產業帶來逾1兆元的資金，帶動密集投資潮。

對於大基金二期的投資重點，外界多預期會在設備以及材料領域。除此前大基金已提及會繼續支持這些領域外，近年大陸在與美國等西方國家的科技戰中，逐步體會到科技自主可控的重要，故二期被認為被拿來補足產業軟肋。

中銀國際證券報告稱，儘管設備與材料是半導體業的根基，但大基金一期只投資7家設備廠與7家材料商，投資額僅57.7億元，占總額比重4.2％，明顯低於半導體設備與材料在全球半導體產值中20％的比例。

此前也有業內人士稱，大基金二期在2019年底調查過逾200家企業，預計最終會投資其中約30家，並集中投資額在10多家公司身上，重點鎖定細分領域的龍頭企業和高成長性公司，補足目前短處以力爭大基金總裁丁文武所提到的「打造起一個半導體產業鏈供應體系」。