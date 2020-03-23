習川通電 川普批中隱瞞疫情

美國總統川普在美東時間22日表示，他已和中國國家主席習近平通電話談論新冠肺炎疫情進展。川普稱，他對中國感到「有點失望」，中國在疫情發展初期隱瞞資訊，沒有提早告訴美國實際的狀況，導致此次疫情造成不幸的結果。

新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，美國近日確診病例更不斷飆升。截至美東時間23日凌晨，美國新冠肺炎確診病例累計35,211例，累計死亡471例，目前美國已有八州先後祭出禁足令，川普也將華盛頓州和加州列為疫情重大災區。

據美國CNN報導，川普在白宮介紹聯邦政府防控疫情簡報時說：「他們（中國）應該早點告訴我們此事。我對中國有些失望。」他稱，美國並不知道當時中國在疫情初期傳播時的狀況，直到新冠肺炎疫情公諸於世，中國隱瞞疫情的行為，造成不幸的結果。

報導指出，川普早前在中國爆發疫情時，多次讚揚習近平在應對新冠肺炎疫情時相當努力且透明，但隨著美國疫情近日開始失控後，美國政府內部正把此次疫情失控的問題歸咎於中國隱瞞疫情，川普對中國政府的態度也開始出現轉變，引發外界憂慮全球兩大經濟體在疫情合作方面恐將破局。

值得注意的是，中美兩國近期因著疫情正陷入輿論戰。中國外交部發言人趙立堅早前在推特上稱，新冠肺炎病毒可能來自於美軍，引爆兩國外交風波。美國總統川普此後多次稱新冠病毒為「中國病毒」，令兩國關係持續惡化。

對此，中國駐美大使崔天凱22日接受美國電視節目訪問時稱，研究新冠肺炎病毒源頭應是科學家的工作，而不應該由外交官或記者進行揣測。他更稱，中國外交部發言人趙立堅稱病毒或來自美軍，是「瘋狂」的言論。崔天凱並強調，自己的意見代表中國國家元首。

針對外界對中國隱瞞疫情的指控，崔天凱指出，中國不能因為幾個人有發燒的症狀便警告全世界已經出現一種新的病毒，而是需要先了解病毒的狀況。隨著中國了解新型病毒後，中國在幾周內便向世衛組織（WHO）通報所有情況，包括病毒的基因序列，並提醒其他國家，中國並沒有試圖掩蓋疫情真相。