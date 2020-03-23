歐美訂單急凍 東莞醞釀倒閉潮

新冠肺炎疫情在歐美蔓延，傳歐美企業因消費銳減開始削減在大陸的代工廠訂單，企業不得不裁員甚至倒閉。對此東莞台商證實，的確耳聞美國客戶減少下單，「且才剛開始」；悲觀預計第二季大多數訂單都會被取消，除防疫相關行業都會受波及。

綜合陸媒報導，3月18日，傳出擁有1,200名員工的大型玩具製造商泛達玩具因歐美取消訂單宣告結業。3月21日，網上流傳一張東莞精度錶業發出的公告，指因疫情肆虐全球，公司重要客戶、美國腕錶品牌Fossil已停止下單，並要求取消或暫停原生產訂單，導致工廠無法正常開工，面臨隨時關停風險。該公司因此宣告放假三個月，並逐步資遣員工。

同一天，在深圳創業板上市的耳機代工廠佳禾智能也傳出因歐美客戶大幅減少訂單，宣告工人全部降薪或裁員。此外，還傳出蘋果削減供應鏈訂單，一些相關企業已停止招工。

對於上述傳言，截至23日截稿，僅佳禾出面澄清。該公司解釋，2月中旬為因應無法返崗的員工，聘用一部分勞務派遣工，但員工陸續返崗後，21日依合約停用派遣工，且有做好賠償等妥善處理。佳禾還說，預計公司第一季營收將年增一成，4月訂單還較上年同期增長三成，為保證生產，正式員工的招聘目前還在持續中。

但歐美企業慢慢削減訂單似乎已成定局，大陸財新網報導指出，包括上海、浙江義烏、杭州等多地外貿廠商反映，由於歐美地區疫情變化迅速，消費預期收縮，品牌紛紛取消或減少外貿訂單規模。

台企聯常務副會長、美聲集團董事長翟所領接受本報記者採訪時表示，上週開始聽到美國取消訂單消息。他認為，美國人一開始對疫情不以為意，但現在擴散了就採取緊急措施。

翟所領表示，尚未聽到廠商倒閉消息，目前歐美取消訂單還在初期階段，可能只有個別廠商，影響還沒浮現，「或許過幾周會才會顯現」。

東莞台商協會前會長、岳豐科技董事長葉春榮指出，歐美多國封城並限制民眾行動，消費勢必減弱，預計第二季大多數訂單會被削減，如果情況延續到第三季，2020整年「就都完蛋了」，許多體質不好的公司可能會倒閉。他補充，只要不是防疫相關的產業，都會受到影響，快跟慢的差別而已。

另一家位於深圳的耳機供應鏈廠幹部向本報記者表示，歐美業務僅占公司約15％，日本、韓國及大陸本地的訂單未受影響，訂單飽和。