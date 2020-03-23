今(23)日大陸及港澳重點新聞摘要如下：

1.香港25日起「封關」 非當地居民不准入境

新冠肺炎全球大爆發，香港特首林鄭月娥23日宣布香港將加強防疫，自週三（25日）凌晨開始，非香港居民不准入境。此外台灣、澳門入境人士，需強制居家隔離14天。

香港經濟日報報導，林鄭月娥23日下午出席記者會，宣布重大防疫措施。第一，為進一步防止輸入個案，25日凌晨開始，非香港居民不准入境，為期14天。其他從大陸、澳門及台灣入境的非香港居民，若過去14天曾到訪海外國家者亦不准入境。

此外，香港機場停止一切轉機服務14天。至於從澳門及台灣入境人士（包括香港居民），必須如大陸入境人士的規定，強制居家隔離14天。

第二，及早識別無病徵人士，從英國和其他歐洲國家，以及美國入境的人士，需要進行病毒測試，將獲派樣本瓶供自行採集深喉唾液樣用，翌日交回衛生署。第三，嚴格打擊違反家居檢疫令人士，政府將設舉報熱線。

第四，進一步減少社交接觸。將通過修訂法律，要求香港逾8,600家餐廳，暫時停止售賣及供應酒類飲品。同時與酒樓及餐飲業界商討減少聚會，如婚宴及慶祝活動。若成效低微，政府亦將考慮進一步立法管控酒樓及餐廳的營運模式，如限制營業時間及座位數目。同時，政府要求私人會所必須立刻停止康樂體育設施、更衣室及兒童遊

(工商 黃欣)

2.中金下調陸實際GDP增速預測至2.6％

投行中金公司最新報告指出，新冠疫情迅速在全球擴散升級、並已出現向金融市場傳染的跡象，鑑於此，將2020年中國實際GDP增速預測由此前的6.1％，大幅下調至2.6％。但隨著比較基期走低，預計2021年中國實際GDP增速有望回升至9％。

香港信報報導，中金表示，就增長結構而言，今年中國出口按年可能大幅下跌18％左右，成為拖累第二至第四季GDP增長的最主要因素。短期名義進口按年降幅可能更大，達到衰退25％左右。預計第三季起外需開始逐漸回升，而第四季明顯加速。

中金稱，綜合來看，在疫情對中國GDP增長造成的6個百分點衝擊中，大陸國內逆周期調節政策可能將對沖其中的2至3個百分點左右。

中金指出，當前形勢下，財政與貨幣政策的逆周期調節力度或將加碼，2020年的財政赤字率或將比去年擴大6至7個百分點；LPR（貸款市場報價利率）還將下調40個基點、存款準備金率將再下降150個基點，同時，存款基準利率可能調降25個基點。

(工商 黃欣)

3.陸發改委：前兩月全國新增就業出現下降

新冠肺炎疫情重擊中國經濟，大陸國家發改委23日表示，2020年首兩個月全國新增就業增速較上年同期出現下降，尤其2月份城鎮調查失業率有上升，顯示疫情對經濟和就業帶來極大衝擊，會繼續把穩就業作為首要目標。

一財網報導，發改委副秘書長高杲23日在記者會上表示，疫情全球蔓延，難以預測對全球及大陸經濟的影響，當局推出減稅降費等支持政策，雖然目前就業形勢較嚴峻，但大陸經濟具有強大韌性、潛力和回旋餘地，經濟長期向好的基本面無改變。

發改委稱，將會同有關部門和地方，繼續把穩就業擺在突出位置，在加快推動已推出政策落地生效的同時，持續深化放管服改革，推動互聯網+，促進雙創深入發展，進一步激發市場活力，創造更多就業，努力減輕疫情帶來的不利影響，全力穩就業。

國家市場監督管理總局副局長孫梅君指出，全力支持企業復工復產，穩就業是現時的迫切任務。

(工商 黃欣 )

4.人行官員：可設立專事地方政府融資的政策性金融機構

為解決地方財政困境，中國人民銀行銀川中心支行行長高波撰文指出，在地方政府直接發債融資基礎上，可考慮設立專事地方政府融資的政策性金融機構，通過在金融市場上發行機構債，向地方政府提供中長期穩定資金支援，中央政府信用背書支持。

人行旗下的中國金融時報23日刊登高波的文章，文中稱，成立專事機構發行機構債券，可有效緩解當前地方債過度依賴銀行持有，造成銀行機構借短貸長、資產負債表匹配失衡的問題，降低金融體系的系統性風險。中央政府可通過信用背書等「柔性介入」，提高此類機構債的市場吸引力，間接幫助提高地方政府融資的可得性和成本的可負擔性。

文章並認為，應建立差異化的專項債發行制度，解決當前中西部落後地區符合專項債要求的專案儲備少、籌資門檻過高的問題。健全地方政府債務披露和資訊公開制度，吸引證券、保險等非銀行投資者參與投資地方政府債券。

同時制定地方政府債務脆弱性評估標準，加強逆週期監管。進一步加強貨幣政策、宏觀審慎政策、監管政策等溝通協調，增強政策合力，防止政策衝突抵消逆週期調控效果。