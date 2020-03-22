人行：斷定全球進入金融危機為時尚早

中國人民銀行副行長陳雨露今天表示，歐美股市以及新興市場國家股市已平均下跌約30%，但斷定全球是否已經進入金融危機，目前仍為時尚早。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情衝擊國際金融市場，據澎湃新聞，中國國新辦今天舉行應對國際疫情影響維護金融市場穩定有關情況記者會，陳雨露在會中做了上述表示。

他表示，國際金融危機通常有3個基本特徵，第一，是否存在國際金融市場的跨市場持續恐慌性下跌；第二，是否出現大量金融機構、特別是系統重要性金融機構倒閉；第三，全球的實體經濟運行是否受到了嚴重破壞。

陳雨露說，「到目前的根據國際金融市場動盪的加劇，許多國家都陸續出台了一些應對的措施，目前這些措施的效果還有待觀察」。

陳雨露指出，理論上，國際金融市場的動盪可能會透過3種傳導方式來影響中國國內金融市場，包括境外的悲觀情緒、國際資本流出以及跨國企業和境外金融機構資產負債表惡化。

不過，他說，「從實際情況來看，國際金融市場動盪發生之後，我國金融市場禁受住了考驗，表現出了高度的穩定性，波動幅度很小」。

陳雨露說，中國的金融市場運行目前總體平穩，市場預期也比較穩定，宏觀政策的空間和工具儲備充足。