疫後鼓勵消費 官員帶頭上館子

大陸新冠肺炎疫情逐漸獲得控制，地方政府官員紛紛率團「上館子」、「逛超市」，以鼓勵民眾在做好疫情防控工作的同時，出門消費，帶動經濟復甦和增長。

根據大陸各地方媒體報導，截自3月17日，已有安徽、浙江、江蘇、廣東、海南、湖南、河南共7省轄下11城市的市委書記、市長等官員率團到當地酒店、大排檔、街邊小吃店、農貿市場、超市等場所消費。

例如，海南儋州市委書記袁光平3月1日時就前往該市夏日國際商業廣場購買衣服和鞋子，同時在該廣場冷飲區購買一杯冷飲，當時儋州市市長鄒廣等主要領導也在旁一同購物消費。

3月11日下午，南京市市長韓立明出現在該市大眾書局新城廣場店，在書店逛40分鐘後，她透過手機支付買了兩本書。3月13日中午，江蘇淮安市市委書記蔡麗新，市長陳之常也出現在淮安街頭吃飯、購物。

14日上午，湖南省衡陽市市委書記鄧群策到該市魚粉店吃魚粉時，詢問經營情況並為店家打氣說，「疫情過後會正常化，要堅定信心。」

之後，更多市委書記、市長加入「帶頭吃喝和購物」行列。在廣東省中山市，市委書記賴澤華、市政協主席丘樹宏、市人大常委會常務副主任唐穎等市「四套班子」領導，帶頭到中山市部分餐飲店用餐。

賴澤華指出，這次新冠肺炎疫情造成全市經濟運行幾乎停擺一個多月，對各行各業都造成很大衝擊，很多市民和商家的生計都受到很大影響，對餐飲業、運輸業、農副產品銷售的打擊也很大。他說，當前，全市疫情防控形勢不斷改善，建議市民在做好防護的前提下，適當外出散心透氣、運動健身、購物消費和享用美食。

中國人民大學公共管理學院教授王叢虎表示，從公共管理角度看，每個省、自治區、直轄市可以根據自己的風險狀況作出自主決定，大陸政府也強調發揮各地的自主權。因此，在風險較低的地區盡快復工復產，逐步恢復正常的生產生活秩序也很有必要。

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