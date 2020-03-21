居家抗疫變「困獸鬥」 陸多地爆發離婚潮

新冠肺炎疫情持續肆虐，而大陸民眾經過長達一個多月的居家隔離生活後，不少夫妻因朝夕相對產生了許多衝突，部分地區更爆發離婚潮。其中，上海多個地區的離婚預約已經排到2020年3月底，閔行區甚至排到了4月中旬。

大陸疫情爆發後，不但衝擊當地社會和經濟，往往還有家庭和婚姻。大陸社交平台微博近日便有一條熱門搜索，問網民「疫情結束後你最想幹什麼」，出乎意料的是，不少網友留言表示想離婚。

綜合陸媒報導，陝西西安的婚姻登記處在3月2日恢復上班後，當天不僅有到登記處結婚的信任，離婚的預約更是天天爆滿。

大陸離婚潮近期也出現在上海。據上海線上服務平台「上海一網通辦」資料顯示，上海多個地區的離婚預約已經排到月底，閔行區甚至排到了4月15日。

此外，四川省達州市通川區婚姻登記處指出，從2月24日到3月11日，該市通川區婚姻登記處已經處理離婚88對，離婚率較往年同期激增。工作人員表示，截止目前，一共有100多對夫妻預約了離婚登記，按照目前的辦理進度，需要到三月底才能辦理完。

四川內江市東興區民政局婚姻登記處也表示，從2月17日開始，每天辦理數量從30件增至50件。截至3月10日，東興區民政局婚姻登記處一共辦理了279件結婚登記、182件離婚登記，結婚和離婚比例為6：4，往年這個比例為7：3。

江蘇省武進區婚姻登記處主任蔣立群表示，目前，該區的預約結婚預約結婚跟離婚的數據差不多一樣，「甚至有時候離婚數據要多於結婚數據」。按照該處的登記量來看，當地全年的離婚數據約在2,000～3,000左右，即每天8～10對人要離婚。不過，目前離婚預約人數已經排到4月初，大概在200～250對左右。

蔣立群認為，儘管夫妻朝夕相對容易產生矛盾，激化矛盾從而引發衝動離婚。但是，此次疫情長假期，也讓很多夫妻在衝動之後被迫經歷了冷靜期，「有60％的可能是因為疫情期間，想想可能也是一時衝動，感情也就自動癒合了」。