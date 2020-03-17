大陸衛健委：3月20日後…武漢零新疫情

新冠肺炎疫情爆發中心的武漢，可望於3月20日前後「清零」（即新增病例為零），大陸國家衛健委專家表示，一旦清零，當地兩周後可恢復正常生產與生活秩序。值得注意的是，大陸專家也首度透露可望於4月底完成大部分疫苗的臨床前研究，之後啟動臨床申請和臨床試驗。

大陸衛健委高級別專家組組長鍾南山稍早表示，對境內疫情在4月底獲得控制具有信心，全球疫情也將在6月結束，但當前大陸要注意的是境外輸入。根據大陸官方數據，3月16日當日新增確診病例21例，20例均為境外輸入，累計全中國境外輸入確診病例為143例。

武漢是大陸新冠肺炎疫情爆發的重災區，疫情發展成為抗疫觀察指標。大陸衛健委高級別專家組成員、中國工程院院士李蘭娟17日明確表示，到3月20日前後，武漢新發感染病例若為零，再觀察約兩周後（意即進入4月份），當地即可恢復正常生產生活秩序。

此外，大陸國務院聯防聯控機制17日舉行記者會，由大陸科技部生物中心主任張新民、工程院院士王軍志等說明藥物疫苗和檢測試劑研發最新情況。

由於美國國家衛生研究院已率先展開疫苗臨床實驗，外界高度關注此進度，中國工程院院士王軍志受訪時則說，大陸的疫苗研究進展不會慢於國外，現正進行實驗動物的安全性和有效性研究，預期4月底即可完成大部分臨床前研究，之後啟動臨床申請和臨床試驗，目前已開始招募試驗志願者等相關工作。

在疫苗安全性方面，王軍志表示，大陸具有嚴格的法律法規和技術標準的要求，目前，正按照5種技術路線開展新冠疫苗的緊急研製，各類疫苗在臨床前研究的過程、技術特點和要求都有所不同。疫苗進入臨床試驗必須完成藥學方面研究、有效性研究和安全性研究。