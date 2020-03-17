香港發全球紅色警示 入境均檢疫14天

香港特首林鄭月娥今（17）日早在行政會議前公布，將向全球所有國家及地區發出紅色旅遊警示，周四（19日）凌晨零時起所有抵港人士須接受強制14天檢疫及醫學監察，內地、澳門及台灣除外。

根據《東網》報導，新冠肺炎全球大流行，有逾140個國家受疫情影響。澳門昨日（16日）率先宣布今日（17日）凌晨起，除中國內地、香港、台灣外，所有外國入境人士須隔離14日。相隔一日，特首林鄭月娥今早在行政會議前亦公布，將向全球所有國家及地區發出紅色旅遊警示，而周四（19日）凌晨零時起所有抵港人士須接受強制14天檢疫及醫學監察，內地、澳門及台灣除外，呼籲香港居民不應前往外地。及至晚上7時，港府正式宣布決定對所有海外國家/屬地發出紅色外遊警示。

林鄭續稱，國泰航空將會加開往返英、美的航班，接載當地的香港留學生返港。國泰前往英國倫敦及曼徹斯特的班機會由12班增至21班，開往美國各城巿班機亦由23班增至25班，並採用大型飛機。而政府亦已安排6.7萬個口罩，供國泰航空給予登機的香港居民，亦希望他們抵港前填好健康申報表。

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