疫情影響 陸銀行業最糟有人民幣5兆元壞帳

受新冠肺炎疫情影響，瑞銀投資研究部大中華金融行業研究主管顏湄之17日表示，在最壞情況下，2020年大陸銀行業最高可能出現高達人民幣（下同）5兆元的壞帳。但她也稱，由於大陸的銀行業擁有較高的備抵呆帳覆蓋及核心一級資本等，將可對沖不良貸款，但銀行的獲利可能出現負增長。

顏湄之17日記者會上表示，全球疫情蔓延影響企業經營活動，連帶也讓銀行業不良資產出現升高的可能。在最壞的情況下，光是2020年銀行的壞帳就可能增加5兆元。

她表示，根據瑞銀投資銀行研究部的最新測算，若疫情獲得控制，將2020年全年GDP增速下調至4.8％，2021年GDP增速為6.2％的情況下，則這兩年預估大陸銀行業將出現3.5兆元的不良貸款，銀行的備抵呆帳覆蓋率將降為157％，銀行獲利雖有下降但仍可保持正增長。

若疫情影響更為嚴重，在2020年GDP增速為3.2％，2021年GDP增速為6.6％的情況下，兩年內將出現5.2兆元的不良貸款。這時銀行的備抵呆帳覆蓋率將降至129％，銀行利潤也將出現負增長。

不過顏湄之表示，即便銀行業務短期將受疫情衝擊，但大陸銀行業的備抵呆帳總額及核心一級資本仍相當充裕，料可對沖壞帳，不至於影響銀行體質。惟短期營業利潤仍有下滑可能。

另，在大陸官方調降企業融資成本的政策方針下，顏湄之預計2020年中期借貸便利（MLF）利率將會下調20個基點，貸款市場報價利率（LPR）將會下調40個基點。此外，預期2020年還有100個基點的降準空間，定向降準政策仍會持續推出。

延伸閱讀

疫情肆虐 大陸1~2月經濟大衰退

網課大盛行 陸平板賣到缺貨

疫情控制才能止跌 陸股正試圖安全降落