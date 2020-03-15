防堵病毒回流 北京今起入境人士強制集中隔離14天

大陸新冠肺炎疫情趨於和緩，但境外輸入病例卻持續增加。為嚴防疫情再度爆發，北京市15日緊急宣布採取最嚴格入境措施，自16日起，所有境外入境人士，一律轉送至集中觀察點進行14天隔離觀察，期間總計約人民幣（下同）6,300元費用將由個人自付。冀以此強力政策控制傳染源。

據大陸國家衛健委統計，14日單日新增確診病例20例，其中境外移入就達16例，另新增死亡10例。目前大陸累計確診病例8萬844例，死亡3,199例。

北京市日前才宣布11日起所有境外人士進入北京均要居家隔離14天，如今相隔短短5天，政策改為最嚴格的集中隔離。人民日報報導，北京市政府副秘書長陳蓓15日表示，境外輸入已成北京防疫重點。她稱，北京16日零時起將全面實施集中隔離措施，抵京境外人士無論是否有症狀，將送至集中觀察點，並安排專業醫護和工作人員，定期進行健康監測，發現問題及時處理。

除非有特殊情況，經嚴格評估，可進行居家觀察。對虛報資訊，隱瞞病情，造成疫情傳播者，將依法追究責任並納入信用體系。北京並未宣布集中隔離政策將實施多久。

據稱，目前北京市官方隔離點的收費，每天住宿費用350元左右、餐費每日100元；即14天隔離期約6,300元費用，全部要自行負擔。

不僅如此，北京機場也從即日起採取最嚴格檢疫措施，徹底防堵境外感染源。北京首都機場要求所有國際及港澳台航班，均停靠「T3D處置專區」，要求全部人員嚴格落實填報健康申報卡，待通關後進入專屬休息區並領取行李。若是在入關前測量體溫出現發燒、咳嗽等症狀者，現場由檢疫人員用救護車接走，至發燒門診做進一步檢查與核酸檢測，再轉送至北京市政府指定的隔離所隔離14天。

除了北京，上海也自13日起，針對入境前14天到過韓國、義大利、伊朗、日本、法國、西班牙、德國、美國等8國者，一律實施居家或集中隔離健康觀察。