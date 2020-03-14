陸資抄底港股 淨流入屢創新高

來自中國大陸的南向資金，在近期全球股市劇烈震盪，股票等風險資產遭大舉拋售之際，逆勢大舉搶進港股。僅3月13日當天淨流入港股市場的南向資金，總額就高達161.71億港元，再創滬港通、深港通開通以來單日歷史新高紀錄。

香港恒指13日收報24,032.91點，跌幅1.14％。港股自2019年年中以來，先後受到「反送中」事件、新冠肺炎疫情影響，恒生指數近六個月累計下跌11.3％，但以保險資管、公募基金為主的大陸機構投資者近期卻趁機在港股掃貨。

上海證券報14日報導，東方財富Choice數據顯示，繼2020年3月12日南向資金總額達到126.98億港元，創下滬港通、深港通單日史上新高後，13日再度刷新此一紀錄。

據統計，自今年2月24日起，南向資金連續15個交易日呈現淨流入，其中13個交易日的淨流入總額超過30億港元。截至3月13日，2020年以來淨流入港股的陸資總額已超過人民幣1,400億元（約合1,556億港元）。

另據財經平台格隆匯數據顯示，目前港股估值處於歷史低位，已具備投資吸引力，尤其中企背景個股更獲陸資青睞。近一個月來，南向資金買入港股標的，主要集中在銀行、醫藥、消費、能源、房地產等中企個股，南向資金淨流入排行榜前五大個股分別是建設銀行、騰訊控股、工商銀行、中國銀行與農業銀行。

新浪財經報導指出，截至2月28日，恒生指數本益比僅9.84倍，位於歷史中位數以下。從全球市場來看，在重要股市指數中，港股估值也明顯低於其他市場。

永贏基金權益投資副總監晏青分析，從過去兩、三年來看，港股走勢與大陸企業的獲利周期幾乎一致，未來一旦企業獲利出現向上復甦態勢，港股有望迎來反彈。

港股投資人士指出，港股高股息率的股票大多屬於傳統或周期性行業，例如大型銀行、房地產、原物料等，這些公司受經濟疲弱拖累，短期內基本面承壓，但其每年股利仍然穩定，因此在市場震盪下受到大陸投資機構青睞。