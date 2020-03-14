川普露口風 中美將啟第二輪談判

原本可望2月份啟動的中美第二階段貿易談判，因新冠肺炎疫情在中國急遽升溫遭到推遲。美國總統川普美東時間13日公開表示，中美第二階段貿易談判將展開，這是美方對兩國談判進程的最新表述。另外，儘管疫情對中國經濟造成嚴重打擊，但美方談判官員強調，無意因此減免對中國的關稅。

綜合美媒報導，面對肺炎疫情擴散全球，川普13日在白宮記者會上發表應對之道。對於媒體提問，疫情會否影響接下來的中美貿易談判，川普表示，根據中美首階段貿易協議，中國將向美國購買2,500億美元商品與500億美元農產品，「這對我們國家是重要的協議，是時候有人該這麼做了」。他並稱，第二階段中美貿易談判也將展開。

另據路透14日報導，對於市場關注肺炎疫情對美國經濟的衝擊，做為中美貿易談判美方代表之一的美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）表示，官員們將研究政策工具箱裡的每一種工具，但有一個選項未被考慮，就是減免中國的關稅。他強調：「對中國的全面關稅減免不在討論範圍之內。」

中美在2020年1月15日簽署首階段貿易協議，根據協議內容，中國承諾在2020～2021年兩年間大量進口美國商品與服務，總額2千億美元，其中近500億美元為農產品，另還包括能源、製造業產品。美方則同意取消原定2019年12月15日對1,560億美元中國商品加徵的關稅，並降低1,120億美元中國商品加徵稅率至7.5％。

首階段協議達成後，外界預期雙方將就難度更大的中國補貼國企、技術移轉、智財權、華為問題進行第二階段談判，美方代表團並預計2月前往北京。未料1月下旬中國肺炎疫情爆發，經濟社會運行幾近停擺，1月底隨即傳出美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）取消2月初訪中行程。

不過，儘管中美第二階段貿易談判受疫情干擾推遲，但雙方近期仍按步落實首階段協議內容，包括中國降低先前對美產品加徵關稅，以及對豬肉、牛肉、大豆等產品展開排除關稅動作，以為下一階段談判鋪路。甚至隨著疫情延燒，中美近期還互相排除、豁免彼此涉及口罩、呼吸器等醫療產品的關稅。