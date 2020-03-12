鍾南山：陸肺炎疫情高峰已過

世界衛生組織（WHO）定調新冠肺炎已出現全球大流行。中國衛健委高級別專家組組長鍾南山12日表示，若各國間強化對疫情的重視，「疫情在6月份結束可以期待」。但他也稱，要在兩個月內研發出特效藥還是不太可能，呼籲各國應響應WHO號召，對疫情進行國家層面干預。

根據衛健委數據，中國11日單日新增確診15例，新增死亡11例。累計確診8萬793例、死亡3,169例。衛健委發言人米鋒表示，11日新增病例已創下1月20日啟動疫情通報以來最低，總體上本輪疫情流行高峰已經過去，疫情保持在較低水準。

不過多國仍飽受疫情肆虐，包括義大利、伊朗等國確診病例都已破萬，情勢相當嚴峻。截至12日12時，除中國外共有119個國家累計確診44,483例，累計死亡1,456例。加上中國，全球確診染病人數高達125,276人，4,625名患者因此死亡。

新京報報導，鍾南山12日在廣東省防疫記者會上指出，冠狀病毒在溫度較高的夏天較不活躍，本次疫情可望在6月份結束，但若部分國家不重視疫情的危害性和傳染性，疫情何時結束則難以估算。

他並稱，目前國外新冠肺炎致死率約在3.2％的偏高水準，尤其義大利的死亡率約為6％，美國也超過2.9％，偏高的死亡率與武漢早期情況相近，代表國外的醫療體系和民眾的警覺性仍未提高。尤其義大利正面臨著醫療資源的短缺，中國醫療專家已前去支援，加強相互交流非常重要。

鍾南山坦言，2個月內不太可能研發出特效藥，就連17年前的SARS都未研發出特效藥，「但我們有方法制止疫情發展」。

鐘南山強調，中國諸多省份都已實現多日零確診，但目前更應關注的是境外輸入情況，尤其這些患者往往沒有發燒等明顯症狀，都是在隔離過程中才發現確診。以11日來說，大陸單日新增15病例中，就有6例是境外輸入。他強調，現在要特別加強對境外輸入患者的管控，要做到入境人員進行14日隔離或進行核酸檢測，以避免境外輸入病例成為新的感染源。