第五度 美再延華為豁免期45天

美國第五度豁免大陸通訊設備龍頭華為出口禁令，意味著華為在被列入實體清單的這一年依然能與美企維持部分交易。美對華為本次延長豁免期維持45天，但相較過去大幅提早宣布時間，出乎市場意料。

美方自2019年5月15日將華為列入象徵禁止出口的實體清單，至今給予華為五度豁免，以稍早三度延長90日、兩度45日來看，累計豁免天數已長達360天，即此一「臨時」許可的期限已長達一年。

根據美方規定，豁免期僅允許華為與美企進行有限制的業務往來，主要是華為幫美企進行設備維護、維修等業務，若要與華為開展新業務，美企還是要向美商務部進行申請。稍早白宮曾表示可能會在3月11日舉行高級別官員會議，討論是否加大對華為限制等問題，有關會議內容不得而知。

不過根據美國商務部最新消息，將延長允許美國企業繼續與華為開展業務的臨時通用許可期限45天，到期日為5月15日。值得注意的是，過去美商務部均選擇在豁免期到期前一、兩日才宣布延期，此次卻在距離4月1日期限尚有半個多月時就提前宣布。

對此，部分分析指出，美方此舉基於新冠肺炎疫情快速蔓延，資本市場不穩及產業界正面臨巨大挑戰，現下對川普政府而言，華為已非最迫切對手，故選擇儘早宣布豁免期，安撫產業界情緒。

此外，新冠肺炎病毒疫情的蔓延已對中國經濟需求和貿易產生重大衝擊，外界憂慮中國極有可能無法兌現協議中的採購承諾，致中美貿易談判成果再生波瀾。根據中美首階段貿易協議，陸方將在兩年內額外採購2,000億美元美國商品，其中2020年需額外採購767億美元，2021年需額外採購1,233億美元。

不過，日前外媒引述華盛頓和大陸知情人士指出，只要中方確保全面復工後出口不會飆升以及保證採購總目標等兩大條件，中方對美採購行動可以緩慢啟動。