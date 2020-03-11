大陸紓困企業　內外資同等待遇

新冠肺炎疫情重創大陸經濟，更危及全球電子、汽車等多產業供應鏈。為求穩外貿穩外資，大陸國務院11日信心喊話，宣布將以強化出口退稅、金融支持、縮減外商投資准入負面清單等紓困措施協助企業，且內外資企業同等待遇。

受中美貿易爭端擴大影響，大陸經濟成長2019年已放緩至幾十年來最低水準，跨國企業在中國的盈利能力滑向歷史低點。中國是全球第二大經濟體，在新冠肺炎疫情爆發後，跨國企業在中國的經營環境無疑將面臨進一步的挑戰。

為穩內外資信心，大陸國務院總理李克強10日召開國務院常務會議時，提出紓困新措施，強調要進一步暢通產業鏈、資金鏈，推動復工復產，並支援企業紓困發展。且本次對企業的紓困政策，將是內外資企業同等待遇。

紓困政策包括外貿企業一向在意的出口退稅，除了「兩高一資」(高耗能、高污染、資源性產品)企業之外，所有未足額退稅的出口產品將及時足額退稅。另外，大陸政府還將引導金融機構增加外貿信貸投放，落實企業貸款可延期還本付息等政策，以及縮減外商投資准入負面清單等。

大陸國家發改委昨日也同時發出通知，要求各地要積極幫助外資專案和外資企業復工復產，推動外資企業及產業鏈協同復工，各項援企政策統一適用於外資企業 。

至於每年於春、秋兩季舉辦的廣交會，堪稱是大陸最重要的外貿平台，也是觀察大陸當年度外貿表現的重要指標，往年春季廣交會於4月中下旬至5月初在廣州登場，大陸國常會宣布要做好籌辦廣交會工作，市場認為這意味著其抗疫達到階段性目標。

另，昨日會議再度釋出降準訊息，強調要抓緊公布普惠金融定向降準措施，額外加大對股份制銀行的降準力度，幫助復工復產，推動降低融資成本。