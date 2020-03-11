1.摩通：陸iPhone正在復甦 疫情3月開始減弱

iPhone在大陸2月份銷量受挫，不過摩根大通指出，大陸iPhone市場正在復甦，3月份疫情對大陸的影響也會減弱，並堅持對蘋果公司350美元的長期目標價。

騰訊科技報導，摩根大通分析師Samik Chatterjee最新報告中重申，儘管iPhone在中國的銷售情況不盡如人意，但不改變1月份設定的350美元目標價。

Chatterjee認為，新冠肺炎在大陸的影響將於3月份減弱，不過其他國家則是會更加嚴重。摩根大通調查，蘋果供應鏈正開始復甦，蘋果在大陸的實體店面也繼續開設，在疫情擴散前，iPhone在大陸的銷量也恢復增長勢頭，故看好蘋果在大陸所占據的有利位置。

(楊日興)

2.陸2月M2增速8.8％高於預期

中國人民銀行11日公布2月份金融數據，2月底廣義貨幣（M2）餘額人民幣（下同）203.08兆元，年增8.8％，增速分別較上月、去年同期增加0.4、0.8個百分點，並高於外界預期的8.5％。M1、M0餘額年增速分別為4.8％、10.9％。

新增貸款方面，2020年前2個月人民幣貸款增加4.24兆元，較去年同期多增加1,308億元，住戶部門、企業單位分別增加貸款2,209億元、3.99兆元。而單論2月份，人民幣貸款增加9,057億元，較去年同期多增加199億元。截至2月底，人民幣貸款餘額為157.36兆元，年增12.1％。

2020年前2個月外幣貸款則增加288億美元，增額較去年同期減少111億美元。截至2月底外幣貸款餘額8,157億美元，年減2.3％。

人行同日公布社會融資數據，初步統計，2月底社會融資規模存量為257.18兆元，年增10.7％，其中對實體經濟發放的人民幣貸款餘額達到同期存量的6成，規模為155.78兆元，年增12.1％。

(楊日興)

3.匯豐中國宣布換帥 王雲峰掌舵

業績疲乏、被信評機構不看好的匯豐大動作換帥求變。匯豐11日宣布，任命香港上海匯豐銀行有限公司環球銀行及資本市場中國區主管王雲峰為匯豐銀行（中國）有限公司行長兼行政總裁，負責匯豐銀行在大陸的業務拓展。

該項任命將待監管機構批准後生效，而據悉，匯豐中國現任行長兼行政總裁廖宜建將調任集團其他高級管理職位。

匯豐亞太區行政總裁、匯豐中國董事長王冬勝表示，中國是匯豐加快亞洲業務發展戰略的重點所在。王雲峰在大陸和海外市場均有豐富的銀行從業經驗，在資本市場領域尤有建樹，他將帶領匯豐中國團隊在集團最重要的市場之一深耕業務。

界面新聞指出，王雲峰畢業於復旦大學國際金融學系，是大陸較早期投身國際資本市場的銀行家，曾在中國銀行、德意志銀行就職過。在2005年加入匯豐後，王雲峰歷任環球資本市場、環球銀行與資本市場中國區常務總監等重要職務。自2016年6月起，全面負責匯豐在中國大陸的環球銀行及資本市場業務。

匯豐2019年公布的業績疲軟，且高層人事安排上也給外界很大的不確定感。穆迪10日指出，維持匯豐控股「負面」展望，認為目前匯控要在歐美重新尋找定位，但尚未任命長期CEO，加上外部因素考驗，質疑匯豐的執行力。

(楊日興)

4.湖北潛江取消「解封令」：繼續嚴格交通管制人員管控

新冠肺炎疫情衝擊下，成為湖北「封城」首例的潛江市，10日原本率先宣佈：11日10時起全面恢復生產生活秩序。但11日隨即又發佈通告取消「解封令」：全市繼續實行嚴格交通管制、人員管控。

據潛江市政府辦公室官方微信消息，潛江市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部11日發佈27號通稿表示，為落實分區分級分類分時差異化疫情防控策略，現對市新冠肺炎疫情防控指揮部發佈的第26號通告予以取消，全市繼續實行嚴格交通管制、人員管控，堅決打贏疫情防控人民戰爭、總體戰、阻擊戰。

之前發佈的26號通告指出，11日10時起，除市域內高速公路、國省幹線和農村公路對外通道設立綜合防控點外，撤除市域內所有內設交通管控點，恢復正常交通秩序。復產復工方面，26號通告要求按照市工業經濟工作領導小組辦公室印發的《關於進一步推動全市企業復工復產的通知》，推動全市企業儘快全面復工復產。

(旺報 賴廷恆)

5.泉州欣佳酒店坍塌已釀27死 2人受困待援

福建泉州3月9日晚間發生的欣佳酒店坍塌事故，搜救仍在現場搶救，今天（11日）早上又找到5名受困者，但不幸的是都沒有生命跡象。

現場搜救人員表示，從9日事故發生後，截至今天11點，已找到69名受困者，不幸的是有27人死亡，其中25人救出時已無生命跡象，2人是送醫院搶救後，因傷勢過重不治，目前還有2人失聯，搜救人員仍帶著搜救犬持續在瓦礫堆中搜尋。

(旺報 廖慧娟)