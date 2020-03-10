不斷更新》華航武漢包機啟程返航 午夜抵台

（22：00更新，機上人數變動）華航武漢包機共載運169名台胞，加上10名隨機檢疫官及醫護人員，12名機組人員，總共191人返台。

（21：40更新，21：46起飛，預計23：53到）

（21：10更新，1名小孩體溫過高，父母一起下機）

（20：50更新，1名旅客體溫過高）中華航空10日晚間載運武漢台胞的專機，因旅客報到與檢疫問題，有29人未登機後，符合搭機的旅客173人在登機後，晚間8時25分從武漢天河機場後推後，飛機上1名旅客健康情況有異，突然出現體溫過高、身體不適情形，為求慎重，專機又滑回停機坪處理，起飛時間還無法確定。

華航這架專機原訂10日下午5時起飛回台，一再延誤至晚間8時25分後推，沒想到後推後又出現旅客身體不適的突發狀況，載運過程一波三折。

協商已多時的第2班載運武漢台胞返台專機在10日中午起程，這次是由中華航空派出CI542空中巴士A330-300型客機執飛，13：05分從602接駁機坪後推，13：16分起飛，前往武漢。預計17:00從武漢起飛、19:45抵達桃園。不過截至19：30止，華航CI542包機仍未自武漢起飛。

中華航空派遣3名前艙機師，以及8名後艙空服員服勤。另外，衛福部檢疫官及醫護人員有13名，包括小兒科、婦產科等專科醫師，在抵達武漢時，會對返台的台胞展開檢疫作業後，全程監控台胞身體狀況，跟隨台胞一起返台。

東航部分，則由東航MU7871客機，預計17:00先自上海起飛往武漢、20:00-20:30從武漢起飛、23:00-23:30抵達桃園。

華航包機原定旅客202人，但因11人未報到，18人未配合檢測不搭機，因此旅客為173人，加上機組員12人、醫護10人，共計195人。