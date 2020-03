驚！陸研究：全球每19天新冠確診增加10倍

新冠肺炎疫情蔓延全球,大陸復旦大學研究團隊指出,各國再不祭出嚴厲措施抑制疫情,未來大陸以外新冠肺炎確診病例每19天就會擴增10倍。

香港《南華早報》報導,以復旦大學副校長金力為首的大陸科學團隊2日發表在醫學類論文預印本(preprint)網站medRxiv上的論文指出,如果各國再不提出強而有力的干預措施來抑制疫情發展,大陸以外的全球地區,新冠肺炎確診數將會每19天增10倍,如果這個情況發生,全球確診數目幾個月內就會超越大陸境內確診數。

研究團隊在文章中表示,這個情況非常危險,呼籲各國拿出強力的措施,並且吸取大陸及新加坡的防疫經驗。

除此之外,研究團隊也追蹤到大陸以外34名「未觀察到的新冠病毒帶原者」。團隊以簡單線性模型追蹤病毒在大陸境外可能的傳播路徑,發現最終能追蹤到最初的34名帶原者,文章指出,這些人可能只出現輕微症狀,並且沒有到醫院就診。目前這份論文尚未受到同儕審查。

一名為聯合國發展計畫工作的大陸政府科學家表示,全球新冠肺炎感染人數將取決於多項因素,包含季節改變,以及新藥、疫苗的使用等。他說,如果大陸以外確診數持續飆升,部分國家因而放棄防疫工作,那大陸嚴格的防疫措施將失去作用,這將對全球經濟、各國人民造成「難以承受的後果」。

隨著義大利、韓國疫情升溫,目前大陸的防疫重點已從控制疫情轉向防範外國案例入境,北京近期對這2國人民祭出嚴格的入境措施。

文章來源:Global coronavirus infections could increase tenfold every 19 days, Chinese study says

(中時電子報 吳映璠)