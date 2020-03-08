驚！陸研究：全球每19天新冠確診增加10倍

新冠肺炎疫情蔓延全球，大陸復旦大學研究團隊指出，各國再不祭出嚴厲措施抑制疫情，未來大陸以外新冠肺炎確診病例每19天就會擴增10倍。

香港《南華早報》報導，以復旦大學副校長金力為首的大陸科學團隊2日發表在醫學類論文預印本（preprint）網站medRxiv上的論文指出，如果各國再不提出強而有力的干預措施來抑制疫情發展，大陸以外的全球地區，新冠肺炎確診數將會每19天增10倍，如果這個情況發生，全球確診數目幾個月內就會超越大陸境內確診數。

研究團隊在文章中表示，這個情況非常危險，呼籲各國拿出強力的措施，並且吸取大陸及新加坡的防疫經驗。

除此之外，研究團隊也追蹤到大陸以外34名「未觀察到的新冠病毒帶原者」。團隊以簡單線性模型追蹤病毒在大陸境外可能的傳播路徑，發現最終能追蹤到最初的34名帶原者，文章指出，這些人可能只出現輕微症狀，並且沒有到醫院就診。目前這份論文尚未受到同儕審查。

一名為聯合國發展計畫工作的大陸政府科學家表示，全球新冠肺炎感染人數將取決於多項因素，包含季節改變，以及新藥、疫苗的使用等。他說，如果大陸以外確診數持續飆升，部分國家因而放棄防疫工作，那大陸嚴格的防疫措施將失去作用，這將對全球經濟、各國人民造成「難以承受的後果」。

隨著義大利、韓國疫情升溫，目前大陸的防疫重點已從控制疫情轉向防範外國案例入境，北京近期對這2國人民祭出嚴格的入境措施。

文章來源：Global coronavirus infections could increase tenfold every 19 days, Chinese study says

（中時電子報 吳映璠）