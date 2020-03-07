終結兩連升 陸2月外匯存底減87.8億美元

受到新冠肺炎疫情肆虐拖累，以及美元指數走強等因素影響，大陸2020年2月份外匯存底中止兩連升，下降約87.8億美元報31,067億美元，略低於市場預期。



中國人民銀行7日宣布，大陸2020年2月底外匯存底較1月下降87.79億美元至31,067億美元，此前兩個月大陸外匯存底均為增勢，1月時增加75.7億美元。同時，2月底大陸黃金儲備為6,264萬盎司（約1,948.32噸），與1月份持平，為連續五個月維持不變。



新浪財經報導，2月份新冠肺炎疫情快速蔓延，加上估值因素，使大陸外匯存底較市場預期的31,090億美元更低。大陸國家外匯管理局發言人、總經濟師王春英7日指出，期間疫情向全球蔓延加上其他國家經濟形勢與貨幣政策，使美元指數、主要國家債券價格有所上漲，因而匯率折算和資產價格變化等估值變化，成為影響2月外匯存底的主因。



王春英表示，目前全球經濟面臨的不確定因素增多，金融市場波動可能加大，大陸經濟也會受一定衝擊。但綜合來看，大陸經濟長期向好的基本面沒有改變，外匯市場、外匯存底規模總體平穩。



路透報導指出，儘管2月份嚴峻的貿易情況也拖累大陸外匯存底，但分析師多認為，估值面才是主要影響關鍵，在大陸官方逆週期調控加大力度下，可促使跨境資金流動保持平穩。



中國銀行研究院研究員王有鑫表示，包括美元指數上升、債券收益率下探，以及全球股票價格下跌等因素，都將影響大陸2月份外匯存底。



中國交通銀行金融研究中心資深研究員劉健則認為，大陸2月份跨境資金流動對外匯存底的影響相對較小。



另外，大陸國家外匯管理局7日也公布，2月境外投資者共買入人民幣（下同）3,635億元的債券，賣出2,364億元債券，淨買入規模1,271億元，較1月大幅增加134％。