點對點送263萬民工返城 陸拚4月完成運輸

中國官方今天表示，目前已有263萬名農民工透過包車等方式，「點對點」返城復工，並總計有7,800萬名農民工返城，預計返崗運輸可在4月上旬基本完成。

中國國務院聯防聯控機制今天下午就農民工返崗復工狀況召開記者會，人力資源和社會保障部農民工工作司司長尚建華在會中表示，目前已有7,800萬名農民工返城復工，占返鄉農民工總數的60%。

他表示，返城復工的流向，主要是長江三角洲和珠江三角洲區域，廣東、浙江從外省返鄉的復工率達70%，江蘇也接近60%。

尚建華也表示，目前各地建立以包客車、火車和飛機等多種形式的「點對點」返崗復工，保證農民工「由家門到車門，由車門到廠門」。截至6日，已透過各種形式輸送了約263萬名農民工。

中國國鐵集團客運部主任黃欣則表示，截至6日，全國鐵路共有246列務工人員專列、1,100輛次的包車廂運輸，運輸人數達27萬人次，近期將再安排25列專列，和99輛包車廂。

中國交通運輸部運輸服務司副司長蔡團結則說，目前有27省開展點對點、一站直達的包車業務，全國共計8萬輛次，運輸農民工約170萬人。他預計，4月上旬農民工返崗運輸將基本完成。

另外，中國國家衛生健康委員會人口家庭司司長楊文莊則表示，農民工返崗前，衛健部門應加強宣傳教育、做好行前體溫檢測，和加強風險人員排查，阻止確診、疑似、密切接觸人員外出。

但他強調，國家層面並未要求「點對點」返崗復工的農民工需開具健康證明、做核酸檢測，也無需支付體溫檢測的費用。