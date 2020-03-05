分析│台商復員難 斷鏈陰影始終難解

當前台商在大陸形成「北昆山、南東莞」兩大電子業製造重鎮，尤其昆山在台灣上市櫃公司加持下，在全球電子供應鏈地位陡升。但在新冠肺炎疫情後續難以判斷、工廠員工返工率低落，加上眾多小微企業復工不易，當地台商審慎認為，從3月至4月初，供應鏈上的「斷鏈」陰影仍將困擾台商生產。

根據統計，目前昆山約有4千多家台企，遍及食品、塑化、汽車、自行車、紡織等諸多行業，但最受人矚目的依然是電子科技領域，仁寶、和碩、緯創、富士康、正崴等大廠雲集。也因此在本次疫情衝擊下，市場格外關注昆山供應鏈的復工復產情況。

近期在大陸官方強力呼籲要求下，陸媒最常報導的便是各地復工情況，4日陸媒甚至報導，大陸21省份規模以上工業企業復工率超過80％，貴州更達100％復工。但這情況聽在昆山台商耳中，或只能搖頭苦笑。

有昆山電子業台商表示，昆山政府近期為工廠復工提供不少協助，但比起官方與媒體常說的工廠開工「復工率」，企業更在乎的是人員確實到生產線上的「復員率」。即使不少台廠提前在2月10日至20日復工，但內陸員工返回昆山的困難，讓生產線人員只能維持平時的2～5成，後果就是產能無法如同往年般正常開出。

另一方面，目前昆山仍有不少小微企業仍未能順利開工，也可能給台商在供應鏈上帶來麻煩。有昆山台幹指出，其工廠有80％料件是來自海外進口後自製，但有的台商自製率沒那麼高，須仰賴當地台商或陸商供應，一旦這些小微業者復工不順，也會影響台廠供應鏈運作的順暢。

面對當前疫情不見減緩，工廠復工復產仍有困難重重下，原先台商寄望3月份情勢能有所好轉，如今只能保守應對，見招拆招。目前來看，供應鏈上的「斷鏈」或干擾疑慮，恐怕在3月甚至4月初都不易消除。