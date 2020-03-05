昆山加速復工 先挺年產值逾10億人民幣大戶

受新冠肺炎疫情衝擊，全球製造業已陷入「斷鏈」的陰影，作為台灣電子業製造業投資重鎮的大陸江蘇省昆山市，近日已發出復工通知，建立企業分級分類復工復產制度，幫助年產值達人民幣10億元以上的企業加快人員返工，解決用工矛盾，傾全力拼產能。

大陸2月PMI僅37.5，創下斷崖式的歷史新低紀錄，不少分析指出此次疫情對中國經濟的衝擊將超過了2008年全球金融危機。大陸國家主席習近平也多次強調，要保障龍頭企業復工復產，維護全球供應鏈穩定。

江蘇昆山做為大陸乃至全球電子科技產業的製造重鎮，台資知名大廠包括鴻海、仁寶、和碩、友達，其復工復產情況成為外界觀察的重要指標，為遏止疫情擴大衝擊全球供應鏈，昆山繼2月26日發布「用工保障12條」意見後，本月3日再由疫情防控工作指揮部發布最新通知，簡化企業用工申報與指導流程，對總用工規模20人及以上的企業向區鎮政府提供相關資料後，區鎮官員須在3天內前往該企業指導，滿足條件後即可復工。如果相關單位沒去指導，企業在透過人員查證、健康檢測、行蹤軌跡查核後，符合要求的即可自行復工。

目前除湖北復工延至3月11日之外，大陸各地企業已陸續復工，但台商雲集的粵浙蘇三省基本上仍籠罩在巨大防疫壓力下，內陸勞工返回工作地不易，加上全中國防疫工作仍處關鍵期，讓急欲恢復產業陷入窘境。以廣東、浙江、江蘇這些年春節後返工遷入大省而言，在此波疫情衝擊中更首當其衝，承受防疫與復工的雙重壓力。

以昆山而言，一家手機零組件上市公司的台企幹部在受訪時指出，2月10日起已有台資企業通過審核復工，且原本該公司設定2月25日復工，後經要求提前至15日開工。但昆山要求高風險地區人員暫緩返回，其他地區搭乘大眾運輸工具返工者須隔離14日，自行開車者須隔離7日。而大陸許多地區仍實施封省、封城，加上昆山防控甚嚴，該工廠原先有1千多名員工，迄今僅約300人，即使文職人員加入生產線，周六日趕生產，產能也僅有往年同期3成多。