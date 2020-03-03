大陸擴大減稅降費 逾兆元人民幣

大陸國內新冠肺炎疫情漸獲控制，各地開始全力拼復工。為減輕企業負擔，大陸財政部表示，2020年全年調降的社會保險費用，單這一項就可為企業減輕負擔超過人民幣（下同）1兆元，未來還將根據疫情發展態勢和宏觀經濟發展要求，繼續推出減稅降費政策，力撐企業度難關。

大陸官方證實，湖北以外省份疫情形勢快速轉好。但根據近日公布的「中國褐皮書」報告，整個2月中國僅有三分之一企業復工。據此分析指出，大陸領導層擔心的是，隨著時間推移，企業的現金流將逐漸枯竭，可能會有數百萬家企業拖欠債務，如果出現，將是災難。

根據大陸財政部社會保障司司長符金陵等官員3日在國務院聯防聯控機制記者會上表示，已和相關部門推出多項財稅政策，力求為企業減負。除此之外，近日還新增社會保險費減免政策，將企業負擔的養老、失業、工傷三項社會保險透過階段性降費，預計2020年可以減輕企業負擔逾5,100億元。

此外，減免企業負擔勞工醫保，可減輕企業負擔約1,500億。加上2019年起，企業負擔員工養老保險比重已由20％降為16％，全部加總下來，2020全年僅社會保險費減負，就可為企業減輕負擔超過1兆元。

中國人民銀行也在稍早為企業的再貸款再貼現提供5,000億元資金，透過增加企業貼息比重，進一步降低企業實際融資成本。

除此之外，根據新華社報導，中華全國總工會辦公廳近日公布新規，企業不得解雇因防疫要求無法正常上班的員工。對於在家上班的員工，必須支付其正常工作期間的薪水。對於停工停產期間的薪資發放，也會指導工會與企業進行協商。

部分用人孔急的地方政府，更是不惜祭出獎勵或補貼方案。以深圳來說，截至2月28日，已放款8.68億元，其中包括穩崗補貼3.25億元，以及針對受影響企業返還的失業保險費5.43億元，總計惠及企業4.5萬家，受惠勞工約16萬人。

海南三亞為鼓勵建築工人返工，提出2月返工可獲補貼1千元、3月返工獲補貼700元的政策。至於蘋果代工大廠富士康鄭州廠，為鼓勵員工返回工廠，亦祭出最高7千元的補貼獎勵。