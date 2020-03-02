穩經濟 陸砸近25兆人民幣拚基建

在新冠肺炎疫情衝擊與經濟下行壓力下，大陸雲南等七省市近日相繼推出基礎建設投資計劃，合計總投資額高達人民幣（下同）24.4兆元。由於推出新一輪大規模基建救經濟的呼聲不斷升高，促使陸港股市基建類股2日齊漲，中國鐵建、中國中鐵A股均漲停，H股盤中雙雙漲逾7％。

新浪財經報導，中國鐵建、中國中鐵A股2日分別收報10.45元、5.91元，包括上述兩支個股在內，A股基建類股2日約有30支股票漲停。中國鐵建H股2日收報9.49港元，大漲6.39％；中國中鐵H股收報4.58港元，上漲4.09％。A股基建產業鏈中，以上游水泥類股表現最為突出，四川金頂、華新水泥等20支個股漲停。

第一財經報導，自春節過後大陸各地陸續復工以來，雲南、福建、河南於2月下旬相繼公布2020年的重點項目投資計劃。雲南省發改委固定資產投資處處長郭金華2月23日在防疫記者會中表示，2020年該省將推出525個重點項目，總投資約5兆元，2020年計劃完成投資4,400多億元。

在春節前，四川、陝西、重慶與河北等省市已公布2020年重點項目投資計劃。從上述七省市公布的重點項目投資計劃來看，合計總投資額逾24兆元，2020年度計劃完成投資也近3.5兆元。對此，不少專家、機構指出，受到疫情的衝擊，大陸各地會更加重視基礎建設，透過投資拉動經濟增長。

恆大經濟研究院院長任澤平日前發文分析，對沖疫情與經濟下行，最簡單有效的辦法是基建，推出「新基建」，有助於穩增長、穩就業，釋放大陸經濟增長潛力，提升長期競爭力。在此次疫情之前，大陸在1997年的亞洲金融危機、2003年的SARS疫情、2008年的國際金融危機時，均採取大規模擴大基建來因應。

中泰證券分析，非常確定新一輪基建周期將在疫情過後開啟，即使官方降低或放棄原有的經濟增長目標，基建的擴張底線是由就業壓力，以及加速疫情過後的經濟恢復過程所決定。在基建細分領域選擇上，鐵路、水利、市政、城市軌道交通將保持一定程度的增長。

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