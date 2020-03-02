圍堵冠狀病毒 生物辨識上陣

為了對抗新型冠狀病毒，中國可說是使出渾身解數，而結合了臉部辨識與更廣泛的監視功能相結合，使當局能夠立即讀取公民的旅行歷史，進而有可能加強其追查和控制病毒傳播的能力。

根據半島電視台報導，中國當局現在正在將其大規模的生物特徵監測設備和熱影像配對，以圍堵冠狀病毒。

中國政府利用大街小巷都有安裝的臉部辨識攝影機（在中國越來越盛行，可以用來識別公民）與紅外溫度熱像儀一起使用，以查看個人是否可能被感染。據估計，整個中國大約有3.5億個監視攝影機，不過目前還不清楚其中有多少個可用來掃描體溫。

最近在泰國也可看到這種生物特徵識別的溫度掃描功能，德國公司Dermalog 最近在泰國邊境部署了專門的攝影系統，可以檢測被掃描者是否發燒跡象，這也是判斷是否受到冠狀病毒感染的一種反應。

中國大量使用臉部辨識技術來監視人口其實一直都引起爭議， 尤其是有侵犯人權之嫌，但是隨著該技術現在被用來解決冠狀病毒危機，似乎讓中國當局找到了些許正當性。

除了臉部辨識被應用於圍堵冠狀病毒外，其他的生物識別技術（Biometric）也迅速在發展。根據一項網路上的調查顯示，到2020年，美國將有90％的企業使用生物識別技術。

根據MarketsandMarkets的報告，到2020年，生物識別技術市場的價值預計將達到244.4億美元。這些能辨識的生物特徵主要包括有臉、指紋、掌紋、聲紋、視 網膜等。其中3D臉部辨識是近幾年手機開啟螢幕最夯的方式。

金融機構必須為客戶守護最敏感的個人資訊，自然會大幅採用生物識別技術來驗證客戶的身份，可說是站在生物識別認證的最前線。根據ResearchandMarkets的報告，全球有19億銀行客戶將使用生物識別技術來進行各項業務。

比如說從 ATM 提取現金、在客戶進入銀行時確認身份、啟動網上匯款流程、使用手機上的銀行應用等，生物識別技術將成為銀行和金融機構使用的身份驗證的主要手段。

由於對安全性和保護的需求不斷成長，生物識別技術正在不斷發展。目前已經有多重生物識別系統，用來減少欺詐、詐騙和抵擋駭客攻擊。

多重生物識別技術至少採用兩個或更多個生物識別技術來驗 證客戶的身份，例如 3D臉部辨識、指紋辨識是最普遍的兩種辨識方式。

光電協進會認為，藉由多重驗證手續，安全性當然會提高，而 且能夠更有效、準確與可靠地進行識別。使用多重生物識別的另一個優勢是增加資訊安全，因為對於入侵者來說，必須闖入一個以上的生物特徵識別系統才能過關，無形中增加了存取的難度。在可見的未來，多重生物識別系統將會獲得更多的關注。