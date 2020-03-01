鍾南山：以發燒為判斷標準 易漏診疑診

新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，大陸防疫專家、國家衛健委高級別專家組組長鍾南山院士團隊近日研究指出，近一半的新冠肺炎患者在入院時尚未出現發燒，但隨著疾病進展，88.7％的患者相繼出現發燒，因此僅依靠發燒作為診斷標準容易漏診疑診病例。

大陸國家衛健委3月1日公布，截至2月29日，大陸新冠肺炎累計死亡病例2,870例，累計報告確診病例79,824例，現有疑似病例851例。

新浪報導，該團隊於美國時間28日在國際頂級醫學期刊「新英格蘭醫學雜誌」（NEJM）線上發表，指出消化道癥狀，包括噁心嘔吐、腹瀉較為少見，但也指出在糞便、胃腸道破損黏膜、出血處分離出新冠病毒，是病毒透過消化道傳播的證據，提示社會各界需要注意預防糞口傳播。

在納入研究的1,590名新冠肺炎患者中，研究團隊共發現399人（25.1％）有併發症，130名患者存在兩種或兩種以上的併發症。意味著研究群體中有大約四分之一的人患有併發症。

論文並列第一作者的教授關偉傑、梁文華、何建行，以及通訊作者鍾南山指出，該研究首次收集全大陸的新冠肺炎患者資料，透過分析得出病死率為1.4％，貼近大陸國家衛健委官方數據；發現僅有1.9％的患者有直接接觸過野生動物的病史，有31.3％的患者生活在武漢以外；72.3％的患者曾在近兩周接觸過武漢地區人員。

香港01報導，鍾南山在2月27日表示，有信心於4月底基本控制新冠肺炎疫情。對此，大陸中央指導組專家組成員、中國工程院院士張伯禮28日受訪時表示，基本同意鍾南山的觀點，但看法更為樂觀。張伯禮認為，4月底除湖北以外，全大陸其他省市就可以摘口罩，恢復正常秩序。

不過，張伯禮直指，此次疫情暴露出疫情通報機制不順，「層層上報、層層審核、層層淡化」的問題。

因此，類似這樣的疫情，應該直報給大陸中央。張伯禮強調，如果在疫情最初就做出決策，情況要好得多。