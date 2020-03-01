新證券法生效 陸推全面註冊制

歷經四年多的修訂與大陸全國人大常委會四輪審議，新「證券法」終於在3月1日起正式生效。依據新法「按照全面推行註冊制的基本定位規定證券發行制度，不再規定核准制」，明確全面推行註冊制，被市場視為此次證券法修訂的最大變革。

新證券法內容主要有五大變化，除了全面推行註冊制之外，另有大幅提高違法成本、專章規定投資者保護制度、中介機構應負連帶賠償責任、擴大證券法適用，並將公司債納入管理範圍等改變。

澎湃新聞報導，新法生效後，註冊制從法律上擴大至所有的證券品種，未來不僅局限於科創板施行註冊制，將會是所有板塊都施行註冊制。可以預見，核准制即將成為歷史。

此外，大幅提高違法成本也成為市場關注的焦點。新證券法顯示，證券交易內線消息的知情人或非法獲取內線消息的人，違反規定從事內線交易者，將依法處理非法持有的證券，沒收違法所得，並處以違法所得一倍以上、十倍以下的罰款。

對於欺詐發行行為，從原來最高可處募集資金5％的罰款，提高至募集資金的一倍。另外，針對上市公司資訊披露違法行為，從原來最高可處以人民幣（下同）60萬元罰款，提高至1千萬元。

券商中國報導，為適應證券發行註冊制改革的需要，新證券法設專章規定投資者保護制度，規定投資者保護機構可以作為訴訟代表人，按照「明示退出」、「默示加入」的訴訟原則，依法為受害投資者提起民事損害賠償訴訟。

在中介機構連帶責任方面，明確保薦人、承銷的證券公司及其直接責任人員未履行職責時，對受害投資者所應承擔的過錯推定、連帶賠償責任等。

同時，新法擴大證券法的適用範圍，將存託憑證明確規定為法定證券等。明確在大陸境外的證券發行和交易活動，擾亂大陸境內市場秩序，損害境內投資者合法權益的，依照證券法追究法律責任等。

在大陸新證券法正式生效首日，公司債公開發行率先實行註冊制。大陸證監會3月1日下午發布新規，明確「公開發行公司債券，由證券交易所負責受理、審核，並報證監會履行發行註冊」的程序。隨後上海、深圳交易所也相繼發布公司債實施註冊制相關業務安排的通知。