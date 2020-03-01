首家倒閉的旅遊平台！中國簽證龍頭關門大吉

疫情導致中國旅遊業景氣低迷，為旅客代辦簽證的知名旅遊平台「百程旅行網」，昨天流出一則清算通知書，表示公司資金無法維繫運作決定關閉，是這波疫情衝擊下首個傳出倒閉的旅遊平台。

陸媒中國基金報報導，受2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情影響，中國旅遊業景氣低迷，有「簽證龍頭」之稱的「百程旅行網」不堪衝擊，其總公司北京百程國際旅遊股份有限公司（百程旅遊）2月29日流出一份28日印發的通知，表示將關門大吉。

據報導，這份通知表示，資金不能維繫公司繼續運轉，經管理階層向股東大會匯報後，股東會決定關閉公司並啟動清算準備，公司將進行全面善後處理，並請員工提前做好自謀出路的準備。

百程旅遊的公司總部設立在北京，並在上海、廣州、深圳、成都、瀋陽、武漢設立6個分公司。在傳出倒閉前，「百程旅行網」曾是不少中國旅客出國旅遊的簽證代辦首選。

報導稱，中國電商巨擘阿里巴巴直到2018年仍持有該公司股分16.47%，是該公司的第2大股東；但自2015年至2018上半年，百程旅遊淨利潤呈現虧損狀態。

報導表示，該公司上市後，在俗稱「新三板」的中國全國中小企業股份轉讓系統表現並不理想。去年7月，百程旅遊發布公告表示，因未能在6月28日前披露2018年度報告，被終止在新三板掛牌，從此退市。

報導引述北京聯合大學中國旅遊經濟與政策研究中心主任曾博偉分析，疫情對旅遊業帶來嚴重衝擊，肇因於很多企業在去年大舉擴張的時候，沒有充分考慮相應的風險，疫情發生後現金流就扛不住了。

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