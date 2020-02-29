大陸首家AI晶片獨角獸 寒武紀計畫登科創板

大陸人工智慧（AI）晶片企業寒武紀，傳出將於大陸科創板上市。北京證監會官網2月28日晚間公布，中信證券與中科寒武紀科技公司在2019年12月5日曾經簽署輔導協議，後者計畫在科創板上市。

全天候科技29日報導，作為大陸人工智慧晶片領域的首家獨角獸企業，寒武紀的上市消息一直備受市場關注。2018年6月，寒武紀創辦人兼CEO陳天石曾對外表示，「公司未來傾向於考慮在中國A股上市」。

寒武紀的業務主要是為企業打造各類智慧雲服務器、智慧終端以及智慧機器人的核心處理器晶片，並為用戶提供IP授權、晶片服務和智慧平台等服務。

值得注意的是，寒武紀在2017年推出面向低功耗場景視覺應用的1H8處理器，以及更廣泛通用性和更高性能的1H16處理器，並應用於智慧手機大廠華為的麒麟980晶片，引發外界高度關注。但隨著華為自己進軍AI晶片領域後，雙方已由合作關係轉為競爭對手。

自2016年成立至今，寒武紀總計完成四輪融資，背後的戰略投資方包括大陸互聯網巨頭阿里巴巴、PC與伺服器大廠聯想、AI龍頭企業科大訊飛等。

寒武紀成立之初即獲得來自中國科學院的人民幣數千萬元天使輪融資，而2016年8月再獲得來自元禾原點、科大訊飛、湧鏵投資的Pre－A輪融資。2017年8月，寒武紀宣布完成A輪1億美元融資，阿里巴巴、聯想、中科圖靈等參投，這輪融資使得寒武紀成為全球AI晶片領域第一家獨角獸公司。2018年6月，寒武紀宣布完成數億美元B輪融資，融資後公司估值約為25億美元。