楊潔篪晤安倍晉三 為習近平訪日做準備

正在訪問日本的中共中央政治局委員楊潔篪，28日與日本首相安倍晉三會面，表達中方願和日方密切溝通，做好中國國家主席習近平赴日訪問的準備。

香港信報29日報導，楊潔篪表示，當前中日關係保持良好發展情勢，習近平與安倍晉三在2019年兩次成功會晤，引領推動中日關係，而今次訪問亦具有非常重要意義。中方願與日方保持密切溝通，為習近平訪日做好各方面準備。中方亦堅定支持日方成功舉辦東京奧運會。

他表示，自新冠肺炎疫情發生以來，中國抗擊疫情取得明顯成效，有信心打贏疫情阻擊戰，實現全年經濟社會發展目標任務。中日雙方在抗疫中守望相助，使中日友好更加深入人心。

安倍晉三則指出，習近平今年對日本的國是訪問極為重要，日方將為確保訪問成功並取得豐碩成果做好準備。日方高度評價中方抗疫積極成果，願同中方加強訊息共享、疫情防控等交流合作。

報導指出，習近平原訂4月上旬訪日，但自新冠肺炎疫情發生以來，外界關注這次出訪是否會因此延期。日本外相茂木敏充28日稍早與楊潔篪會面後表示，雙方一致認為，有必要使習近平訪日取得充分成果，將為此進行密切溝通，現階段習近平作為國賓訪日的計劃不變。

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