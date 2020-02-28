百度去年Q4獲利 激增95％

美股上市的大陸互聯網巨頭百度27日盤後公布2019年第四季及全年未經審計財報，內容顯示，百度第四季營收為人民幣（下同）289億元，年增6％，淨利潤為92億元（Non-GAAP），年增高達95％，均優於市場先前預期。

面對當前新冠肺炎疫情在大陸與全球肆虐，財報發表後，百度董事長兼CEO李彥宏28日特地發出內部信件喊話表示，肺炎疫情過後，經濟增長會面臨更大壓力，這是長期課題，但大量的新機會也在孕育之中。

36氪28日報導，百度於美東時間27日舉行2019財報電話會議，並公布業績，促使百度恢復增長的主要催化劑是百度核心（Baidu Core，即搜索服務與交易服務的組合），該業務在連續兩季負增長後，終於實現6％的年增率，2019年第四季營收至217億元。統整過去一年，百度2019年度營收為1,074億元，年增長5％；核心收入797億元，增長約2％。

雖然整體財報優於預期，但百度高管在電話會議上預警，新冠肺炎疫情的爆發加上春節休假的影響，很多店鋪還處在關閉和隔離狀態，這對百度的用戶和商家影響非常大。百度指出，假設2020年第一季百度核心收入下降10％至18％，公司預計營收區間為210億元至229億元，年減5％至13％。

儘管如此，百度現金流充沛。財報顯示，截至2019年底，百度有現金、現金等價物、限制性資金及短期投資共1,359億元，自由現金流101億元，較2019年第三季增長124億元。分析人士認為，面對內外環境的複雜狀況，百度充沛的現金流將為其接下來的大數據以及AI戰略打下堅實基礎。

李彥宏在內部信中稱2019是百度的「關鍵的變革之年」，他表示，百度移動生態已經形成了更全面、多元化的布局。2020年百度將建構全網最強大的以訊息和知識為核心的移動生態，並在智慧新業務的營收規模上取得更大突破。

百度股價2月28日盤前跌2.34％至117.1美元。2020年以來，百度股價陷入區間整理，年初迄2月27日累計下跌5％。