陸股重挫 科技股淪重災區

新冠肺炎疫情在全球蔓延，歐美和亞洲周邊市場近日連番重跌，使得農曆春節後逆勢走揚的A股在28日反轉直下，由科技股帶頭下殺，滬指大跌3.71％，抵銷2月4日以來的漲幅，累計2月份滬指跌逾3％，創九個月來單月最大跌幅，當周跌幅達5.7％。

另外，港股恒指28日盤中也一度跌破近3個月低點，收盤重挫2.42％至26,129.93點，本周跌逾4％。值得注意的是，港股沽空率已連續6日超過15％，創2019年9月以來最長紀錄。

東方財經網報導，受前一日美股為首的外圍股市暴跌衝擊，A股三大股指28日全部重挫，滬指收盤跌3.71％，失守2,900點關口，收報2,880.3點；深成指跌4.8％，收報10,980.77點；創業板指大跌5.7％，收報2,071.57點。A股成交量為人民幣（下同）1.13兆元，為連續第八天成交額破兆，追平2015年8月創下的連續八日成交破兆的紀錄。北上資金淨流出51.4億元，為連續第六日淨流出，總計已經淨流出304.6億元。

28日收盤後，滬指2月份累計下跌3.2％，為2019年5月以來表現最差的單月。大陸股市在2月3日鼠年開紅盤，當日滬指重挫7.7％，但2月4日之後一路走揚，在2月17日收復鼠年首個交易日的失地，之後持續走揚，但28日的重挫一口氣抵銷2月的全部漲幅。

從盤面看，僅口罩股一枝獨秀，其他類股全部收黑。科技股為重災區，整體跌幅近6％，其中IT設備重跌逾8％，東方網力、傳藝科技、矩子科技等個股跌停。另外，礦物製品、通信設備、元器件、軟體服務跌幅亦深。

山西證券分析，近期周邊市場回檔明顯，外資流出的壓力仍在。雖然相較於國外資本市場而言，A股表現出較強韌性，但作為全球風險資產的一部分，海外投資者對A股的態度仍不可避免地受到全球資本市場影響。目前周邊主要資本市場仍處於下跌態勢，待全球資本市場回穩後，外資流出情況可望得到改變。