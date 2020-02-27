牧原獲利暴衝10倍 股價飛天

大陸養豬業龍頭牧原股份26日晚間公布2019年財報稱，受非洲豬瘟疫情影響，該年豬價飆漲，促使該公司全年營收、淨利雙雙大增。牧原股份2019年營收為202.21億元，年增51.04％，淨利為61.14億元，超越2014年至2018年五年淨利總和，年增1,075.37％。

受此消息激勵，牧原股份27日盤中股價飆漲至人民幣（下同）123.4元，創上市以來新高，大漲6.38％，隨後漲幅收斂，最終收報118.6元，漲幅為2.24％。自2019年1月2日以來，該公司股價累計大漲308％。

陸媒財經網報導，牧原股份指出，2019年養豬業經歷前所未有的變化與起伏。2019年第一季，養豬業受到非洲豬瘟疫情影響，造成生豬銷售價格呈現極度低迷；自第二季開始，生豬市場供需形勢發生變化，豬價開始恢復上漲。

2019年第三季，生豬供需缺口進一步擴大，促使豬價加速上漲；第四季，生豬價格創下歷史高點後有所回落，但仍維持在高位。大陸養豬業變化，也反映在牧原股份的業績上，該公司2019年的四季淨利分別為-5.57億元、4.07億元、16.04億元、48.82億元。

牧原股份2019年共銷售生豬1,025.33萬頭，其中商品豬867.91萬頭，仔豬154.71萬頭、種豬2.71萬頭。牧原指出，2020年計畫出欄生豬1,750萬頭至2,000萬頭。

格隆匯報導，方正證券分析，牧原股份業績符合預期，未來迎來高爆發式增長期。此次非洲豬瘟疫情將帶來行業的巨大變化，未來三至五年將是大陸養豬巨頭的黃金發展期。

第一財經報導援引業內人士分析，在未來大規模養殖迅速增加的情況下，養殖散戶將迅速退出。謀易諮詢首席顧問官王中認為，資本市場看好未來兩年的豬價，最近場內資金多，缺乏投資熱點，養豬股成為安全選擇。

中共中央5日曾發文指出，恢復生豬生產方面將要採取綜合性措施，確保2020年底前生豬產能基本恢復到接近正常年份水準。報導稱，在此目標下，「穩產保供」將成為大陸養豬巨頭在此輪超級豬周期中快速擴張的契機。