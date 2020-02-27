新浪系財報遜色 股價落水

新浪及旗下的社群平台微博26日美股盤前發布財報，儘管仍展現盈利能力，但在美股26日的交易中股價雙雙下跌，盈利效率遭到外界質疑。

新浪與微博26日晚發布2019年Q4財報，按Non-GAAP，新浪期間淨營收年增4％至約5.91億美元，經匯率調整年增5％；淨利潤8,270萬美元。微博淨營收年減3％至約4.68億美元，經匯率調整年減2％；淨利潤約1.77億美元。

2019全年來看，按Non-GAAP，新浪期間淨營收年增3％至21.5億美元，經匯率調整年增7％；淨利潤2.33億美元。微博期間淨營收年增3％至17.7億美元，經匯率調整年增7％；淨利潤6.38億美元。

在美股26日交易日，新浪與微博開盤後均先上漲但隨後漲幅收斂甚至轉跌，接近尾盤跌幅進一步擴大。新浪、微博日內分別從漲近4％、近6％的高位，至收盤轉跌3.37％、4.59％，股價分別收報34.14美元、41.39美元。

值得注意的是，新浪與微博被外界視為當前新冠肺炎疫情所導致的「宅經濟」受益者，旗下平台與服務使用人數飆高，但在市場卻給予負面評價。且微博公布的2020年Q1預測也稱，公司期間收入下滑幅度可能高達15％至20％。

36氪分析，此前市場預估微博Q1收入下滑幅度僅約13％，實際下滑幅度可能更大。這也代表著新浪與微博無法將其因為疫情而收穫的龐大流量、活躍度、使用時長，有效轉化成收入。

報導分析，雖然新浪與微博依然賺錢，但其整體盈利效率已無法與其用戶規模匹配，以微博為例，過去一年來在原活躍用戶基數已大的情況下，仍實現增長10％的幅度，但相較之下，微博2019年收入年增僅2.8％，儘管有匯率因素，但還是低於活躍用戶增長幅度。

報導稱，新浪和微博都有盈利模式單一，過度依賴廣告的狀況，在抖音、快手等短影音平台崛起搶奪廣告市場的情況下，新浪與微博或要在盈利結構方面進行改善。