陸500強企業 復工率達97％

大陸政府持續推動企業復工，據中國企業聯合會調查，中國製造業500強企業復工率已達97.08％，產能利用率平均58.98％。不過中小企業復工率仍低，大陸工信部最新數據顯示僅逾三成。

大陸衛健委數據顯示，26日新增確診病例433例；新增死亡病例29例，創1月28日以來新低。不過湖北以外地區新增病例24例較上日有所回升。目前大陸累計確診病例78,497例，死亡病例2,744例。為防堵疫情擴散，大陸決定延後原定於4月11日至12日的全國高等教育自學考試，新的考試時間將根據疫情防控進展狀況另行通知。

企業復工狀況方面，中企聯18～20日向湖北以外的491家中國500強企業發調查報告，共有342家企業響應，其中國有企業106家，民營企業236家。結果顯示，復工率達97.08％。已復工復產企業中，員工到職率平均66.17％，成員企業開工率平均75.24％，產能利用率平均58.98％。國有企業復工復產狀況總體優於民營企業。

從產業看，黑色冶金、石化及煉焦行業、一般有色、鍋爐及動力裝備製造、造紙及包裝、化學原料及化學品製造行業平均產能利用率較高，約在67％～72％。服裝及其他紡織品、計算機及辦公設備、輕工百貨生產行業平均產能利用率偏低，分別為32.5％、25％、22.5％。

整體看，連續生產型行業、技術密集型行業、資本密集型行業的復工復產率比較高，勞動密集型行業的復工復產率較低。

此外，調查結果顯示勞動力充裕省分復工復產率高。剔除製造業500強企業少於五家的省分，從區域分布看，廣西、安徽、江西、湖南、四川、河南、山東、河北、山西等勞動力相對充裕的省份復工復產率較高，廣東、江蘇、浙江等長三角和珠三角區域等勞動力短缺地區產能利用率較低。

至於阻礙復工復產原因，調查結果指出，交通物流不暢、員工復工返崗難、防疫物資不足、產業鏈上下游產品交付困難、資金鏈壓力大、訂單履行和延續存在困難、項目無法推進、成本上升、國際貿易受到衝擊等是企業面臨的主要問題。