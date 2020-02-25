美放行奇異引擎 擬擴大封殺華為

美國政府近期傳出要對華為與中國出口限制推出新的限制措施。消息人士指出，美國政府內部目前不會禁止向中國出售客機引擎，但很有可能會對華為擴大出口禁令。不過，華府內部意見分歧，導致原定2月底針對此問題召開的內閣會議也將延期。

路透25日報導，消息人士透露，儘管美國總統川普近期表態支持對中國出口產品，美國政府官員仍在考慮進一步限制企業對華為公司出售產品。

美國政府在上周四舉行的一場會議裡，針對美國國家安全和中國出口問題進行討論，其中包括：限制對華為出售晶片以及禁止向中國供應噴射機引擎。

消息人士指出，美國政府限制華為的新禁令仍在討論的範圍，但禁止奇異公司（GE）出售客機引擎已暫時擱置。消息人士強調，美國政府對限制華為與中國出口的意見相當分歧，導致原定於28日舉行的內閣會議將延期。部分官員要求對中國採取更強硬的措施，但也有官員希望能夠和中國繼續保持良好的貿易關係。

其中，美國官員主要討論「最低限度規則（De minimis Rule）」。該規則讓美國政府按照外國產品中的美國技術含量來決定是否禁止其出口。根據現行的出口管制規定，如果相關的產品含有美國製造零組件的成分超過25％以上，美國可以禁止高科技產品向中國出口。

但美國商務部近期考慮修改規定，將華為產品中的美國技術含量門檻收窄至10％，並將零組件限制範圍擴大至非技術產品，包括：消費電子產品、非敏感晶片等。