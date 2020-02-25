營收首破千億 順豐變飆股

大陸快遞業巨頭順豐控股24日晚間公布2019年財報稱，受益於新業務收入成長，2019年全年營收為人民幣（下同）1,121.93億元，年增23.37％，成為A股首家年營收破千億元的快遞公司；淨利為57.97億元，年增27.24％。受此消息激勵，順豐25日股價一度漲逾8％。

順豐25日收報49.63元，上漲7.99％，自2月3日以來累計大漲28.3％。

騰訊新聞報導，過去兩年，順豐的業務增長一度陷入困境，攬件數遜於競爭對手。2019年5月，中通快遞的業務量超過10億件，以19.3％的市占率排行業界第一，其次是韻達15.6％、圓通13.7％、百世11.7％、申通10.8％，而順豐的市占率僅有7.3％。

順豐為改善單量問題，於2019年推出新業務「特惠專配業務」，並與大陸知名電商唯品會旗下的品駿快遞合作，為其提供配送服務。受益於上述兩項措施，該公司已經連續三個月（2019年11月至2020年1月）單月業務單量超過5億票。順豐年報指出，營收增長的主因是快運與供應鏈等新業務領域收入繼續保持高速發展。

順豐同時公布2020年1月的快遞服務業務經營簡報顯示，春節期間多地物流只剩下順豐，促使該公司單月業務量逆勢增長，營收達到116.28億元，連續三個月保持在百億元以上。其中，供應鏈業務營收為4.78億元，年增455.81％；速運物流業務營收為111.5億元，年增10.64％。

受到新冠肺炎疫情爆發影響，大陸國家郵政局於1月26日開會建議，民眾於春節期間有寄往武漢郵件快遞需求，優先選用中國郵政、順豐、京東三家企業的快遞服務。陸媒統計，順豐加上京東在春節期間的業務量市占率可能將達到70％。

北京商報援引招商證券分析師指出，順豐的直營體系加上航空資源，使其在肺炎疫情爆發時期具有市場優勢，在直營模式下，展現出高度控制力與執行力。此外，整合空運、陸運、資訊網的綜合物流服務網，也有助於該公司開拓新業務。

報導稱，目前大陸處於全面復工狀態的大型快遞企業有中國郵政、京東、順豐。在肺炎疫情擴散之際，2020年第一季順豐仍有望維持業界強勢地位。