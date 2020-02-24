人行：近期將動態調整定向降準政策

為應對新冠肺炎疫情並恢復經濟增長，中國人民銀行副行長陳雨露24日表示，穩健貨幣政策將更靈活適度，加大政策力度，近期普惠金融定向降準將進行年度動態調整，將有更多達標銀行得到優惠政策支持。

中國網報導，陳雨露24日上午出席國新辦「統籌新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作」記者會時稱，貨幣金融政策是應對突發事件衝擊，以及恢復經濟增長的重要政策手段。疫情發生以來，人行加大逆週期調節力度，推出一系列貨幣政策措施，包括超預期提供流動性，穩定市場情緒，又設立人民幣（下同）3千億低成本的專項再貸款，對重點抗擊疫情的企業提供精準優惠資金；並與5個部門聯合推出30條措施，為防疫和恢復生產提供綜合的金融保障。

陳雨露指出，下一步穩健的貨幣政策將更加靈活適度，主要是三大類措施要加大力度。一是繼續保持流動性合理充裕，通過政策利率的引導作用讓整體市場利率繼續下行，降低企業的融資成本。

二是要更大力度的運用好結構性貨幣政策工具。一方面，已推出的3千億元專項再貸款要落地，目前有近千家企業已獲專項再貸款。另一方面要充分利用已有的普惠性貨幣政策工具，像支農、支小再貸款、再貼現這些貨幣政策工具，要加大政策力度。近期，普惠金融定向降準也將進行年度動態調整，將有更多達標銀行得到優惠政策支持。

三是更加充分地發揮好政策性金融的作用，會更大力度支持三家政策性銀行繼續發揮作用，支持國家開發銀行對製造業企業，支援進出口銀行對外貿企業，支援農業發展銀行對生豬生產全產業鏈的企業，擴大融資支持。

陳雨露強調，大陸貨幣政策的政策空間和政策工具充足，有信心、有能力支持國民經濟復工復產，盡快恢復經濟增長。