「防疫情勢向好」 習近平促有序復工

大陸新冠肺炎疫情初獲控制跡象，全力拚復工成為中央到地方的第一要務。大陸國家主席習近平23日表示，目前防疫已出現積極態勢。接下來要有序推動復工復產，包括加大宏觀政策調節力度，透過減稅降費政策助中小企業度過難關，以努力實現2020年的經濟發展目標。

中國政府網報導，習近平23日出席「統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署電視電話會議」並發表重要講話。會議由大陸國務院總理李克強主持，中共中央政治局七大常委全數到齊，這也是疫情發生以來，大陸核心領導人召開規模層級最高的會議。

習近平坦言，本次疫情是1949年以來傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的一次重大突發公共衛生事件，是危機也是大考。他稱，目前防疫形勢已出現積極向好的態勢。

接下來，要變壓力為動力、化危為機，有序恢復生產生活秩序，強化「六穩」舉措，以穩定經濟發展。

習近平就有序復工復產提出幾點要求。首先，依照地區風險高低，落實精準復工復產。低風險地區要儘快全面恢復生產生活秩序，高風險地區要繼續集中精力抓好疫情防控工作。

此外，加大宏觀政策調節力度。積極財政政策方面，將繼續推出階段性、有針對性的減稅降費政策，幫助中小微企業渡過難關。穩健的貨幣政策要更加注重靈活適度，並適時推出新的政策措施。

在全面強化穩就業方面，習近平表示應透過多管道靈活就業，解決部分企業缺工嚴重問題。推動企業復工復產方面，要落實分區分級精準防疫策略，打通人流、物流，放開貨運物流限制，推動產業鏈各環節協同復工復產。同時要加快在建和新開工專案建設進度，加強用工、用地、資金等要素保障。

在穩定外貿外資方面，習近平亦指示要做好出口退稅、出口信用保險等合規的外貿政策工具，保障外貿產業鏈、供應鏈暢通運轉，落實重大外資項目落地，擴大金融等服務業對外開放，繼續優化營商環境，增強外商長期投資信心。