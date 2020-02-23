疫情全面衝擊中國經濟 朱民：前兩月消費少6兆

新冠肺炎使中國多地停工、停市，讓中國經濟遭受打擊。國際貨幣基金組織（IMF）前副總裁朱民預估，疫情可能使中國今年1、2月消費減少人民幣1.38兆元（約合新台幣5.96兆元）。

明報報導，清華大學國家金融研究院院長、國際貨幣基金組織（IMF）前副總裁朱民22日在一場講座上指出，中國近期度假休閒旅游消費合共減少9062億元，餐飲消費減少4211億元，但網上教育消費則有望大增300%，網上短影音消費升幅為60%。

他雖預期中國消費會出現反彈，但中國需要10倍努力，才能換來強勁反彈。

中國商務部市場運行司副司長王斌也在20日的記者會上坦言，疫情對消費短期影響較大，尤以第一季消費影響最大。

不過他稱，至3月份消費市場有望觸底企穩，預計第二季消費市場仍將處於恢復期，下半年進一步好轉，受疫情影響的部分補償性質消費進一步釋放，強調「疫情不會改變中國消費長期穩定和持續升級的發展趨勢」。

中國內需受到打擊，對外貿易受疫情衝擊。中國商務部22日在國務院聯防聯控機制舉辦的新聞發布會表示，中國外貿外資消費受疫情短暫衝擊，部分企業復工復產面臨困難，有項目受阻，違約風險上升，企業開拓國內外市場的難度增加。

商務部服貿司司長冼國義指出，「這些困難在一些地區、一些行業還是不小的」。但他又稱，「疫情的影響是暫時的」，疫情不會改變中國深化對外開放和國際合作的決心。

他表示，商務部等相關部門仍在研究財稅、金融、保險、便利化等新政策，進一步加大對企業的支持力度。

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