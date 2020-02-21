逾半來自歐洲 華為手握5G合約91個

中國電信設備龍頭企業華為近期越挫越勇，即使遭到美國封殺，其在歐洲的業務仍不斷擴張。華為宣佈，該公司目前已獲得91個5G商用合約，其中有超過一半的合約來自歐洲，位居全球第一。此外，公司旗下工廠目前已恢復生產，不影響對客戶供貨。

路透報導，華為5G產品線總裁楊超斌英國時間20日在倫敦表示，新冠肺炎疫情已過了一段時間，公司旗下所有工廠已恢復生產，而華為的5G設備主要是在自家工廠生產，主要供應商也恢復生產，完全不會影響對客戶供貨。

華為常務董事、營運商BG總裁丁耘透露，華為目前已獲得91個5G商用合約。其中，來自歐洲的有47個；來自亞洲有27個。其他地區則有17個。丁耘還表示，華為的5G主動天線單元（AAU）發貨數量已超過60萬個。

截至目前為止，愛立信（Ericsson）已宣佈和全球電信營運商簽署了81個5G商用合約；諾基亞（Nokia）則宣稱，該公司共拿下67個5G商用合約。據此計算，華為的商用合約仍位列全球第一。

2019年5月，美國以國家安全為由，將華為及其68家附屬公司列入「實體清單」，限制美國企業對華為出售產品。同時，美國也控告華為竊取商業機密，並拉攏歐洲國家對其施加壓力，要求盟國將華為排除在5G網路建設之外。

不過，美國圍堵華為並未奏效。2020年以來，歐洲各國已陸續表示，不會排除華為參與當地的5G網路建設。

英國政府在1月底表示，允許華為有限參與英國5G網路建設。美國官員日前曾提議，美國政府應該設法協助美企取得愛立信或諾基亞的控股權，以便於和華為對抗。

華為技術長Paul Scanlan美東時間20日接受CNBC採訪時指出，美國要創造一個華為的5G對手，將是一大挑戰。

Scanlan說，研發5G技術是一個漫長而複雜的過程，華為在5G領域也花了很長的時間。美國若要創造出排除華為的5G設備和技術，將會是一項挑戰。