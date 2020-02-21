疫苗研發五路並進 4月拚臨床

當前新冠肺炎疫情肆虐，21日又傳出，肺炎病毒已經攻破山東、浙江、湖北多地監獄，犯人與警察多人確診。疫情大爆發凸顯監獄成為大陸抗疫的漏洞，也讓多名官員被免職。

另一方面，大陸官方與醫療系統則是與時間賽跑，加快病毒疫苗的研發。大陸科學技術部官員表示，疫苗最快將於4月下旬申報臨床試驗。

綜合陸媒21日報導，大陸新冠肺炎疫情截至2月20日24時，累計確診病例已達75,465例，累計死亡病例2,236例。正當眾人神經緊繃之際，卻驚傳湖北、山東、浙江三省爆發監獄疫情。

其中，當前疫情最嚴重的湖北省監獄系統共有確診病例271例，數量最多，分別是武漢女子監獄確診230件、沙洋漢津監獄確診41件。山東省任城監獄確診207例，浙江省十里豐監獄也通報有34名犯人確診。

監獄疫情失控引發大陸高層重視，目前山東省司法廳黨委書記、廳長等多名官員被免職，山東省政府並對全省監獄系統開展全面排查。浙江省十里豐監獄政委和監獄長被免職，一名涉事幹警被立案調查。

另據湖北日報報導，武漢女子監獄因防控工作不力，監獄長已被免職；沙洋漢津監獄一名幹警因未如實報告生活軌跡，被給予黨內嚴重警告處分。目前，湖北省監獄局將對監獄實施更加嚴格的全封閉管理，堵住防疫漏洞，遏止疫情擴散蔓延。

另一方面，大陸官方與醫療體系則全力催生抗疫疫苗。大陸國家衛健委副主任曾益新21日表示，目前新冠肺炎病毒疫苗的研發，正按5條技術路線同步進行，包括滅活疫苗、腺病毒載體疫苗、核酸疫苗等，目前有部分專案已進入到動物實驗的階段。

大陸科技部副部長徐南平也帶來鼓舞人心的消息。他表示，當前大陸中醫院參與救治的確診病例已經超過6萬例，占比達85％以上，說明中醫治療有一定的療效。

他並稱，當前科學家進行的體外試驗，顯示瑞德西韋（Remdesivir）對新冠肺炎病毒有很好的抑制作用，現在武漢已有10個醫院參與進行瑞德西韋的臨床試驗。徐南平說，預計疫苗最快將於4月下旬申報臨床試驗。