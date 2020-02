新冠肺炎正向影響：大陸碳排量降低

新冠肺炎導致中國大陸經濟活動大幅停止,甚至有人形成為「癱瘓」,不過人員的停止流動,造成了環境的正向改變,那就是碳排量也下降了。

芬蘭能源與清潔空氣研究中心(CREA)週三發布的一項研究顯示,過去兩星期,中國大陸的碳排放量,至少減少了1億噸,這大約是去年同期全球排放量的6%。

由於新型冠狀病毒的迅速蔓延,大陸官方封鎖了許多城市與省份的交通往來,這也就導致了對煤炭和石油的需求下降,二氧化破的排放量也就大幅下跌。研究人員表示,在過去的兩星期,與去年同期相比,中國大陸燃煤發電廠的日發電量,是四年來的最低點,而鋼鐵產量已也降至五年來的低點。

報告說:「遏制冠狀病毒的措施,已導致關鍵工業部門的產量減少了15%至40%。在過去的兩星期,大陸降低了四分之一或更多的二氧化碳排放量。」

另外,環保人士也警告,這樣的減少應該是暫時的,在疫期緩和之後,政府必須會推出刺激經濟的措施,可能擴大工業生產,到時候的碳排可能會是平時好幾倍。

環保人士表示,這顯示日常經濟活動對環境的影響是沉重的,該思考如何利用低碳能源來取代化石燃料。

文章來源:The Coronavirus Outbreak Is Having an Unexpected Effect on The Environment, Too

