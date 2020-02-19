陸最大校企北大方正被申請重整 債務將到期

中國規模最大、資產超過人民幣3000億元的校辦企業北大方正集團近日被北京銀行申請重整。儘管頂著北大的閃亮招牌，這家公司去年底遭遇債務違約，展期後的20億元債務將在21日到期。

中國基金報報導，方正集團旗下6家上市公司18日晚上齊發提示性公告表示，北京銀行申請對方正集團重整，方正集團近日已經收到北京市第一中級人民法院送達的通知。若能順利進入重整程序，6家公司的股權結構可能會發生變化。

這表示自2019年12月初首次出現債務違約的方正集團，可能將通過重整程序走出債務危機。不過，是否重整仍有待法院審理。

方正集團1986年創辦，最早是由北京大學投資註冊，經過多年發展，逐步涵蓋資訊科技、醫療、產業金融、房地產等多個領域，旗下擁有方正科技、北大醫藥、中國高科、方正證券4家A股上市公司和北大資源、方正控股2家港股上市公司，另外還有多家公司。

截至2019年9月底，方正集團總資產人民幣3657.1億元（約新台幣1兆5360億元）。2018年，方正集團還位居「中國企業500強」第138名、「中國電子信息百強企業」第5名。

華爾街日報報導，根據一份債券募集說明書，到2018年，方正集團旗下公司員工有3.6萬人，銷售額達到190億美元。

但是，去年12月2日，北大方正集團2019年度第二期超短期融資券違約，未能按時兌付本息，引爆了方正的資金鏈危機，這也是該集團首次債務違約。這筆超短期融資券的債券發行總額是20億元，本計息期債券利率為4.94%，後經債券持有人會議表決展期2個月，兌付日變更為2020年2月21日。

報導引述分析師說，金融上的激進行為是導致這種困境的原因之一。由於積累了大量短期債務，方正集團今年幾乎每個月都有一批債券到期，而其巨額房地產投資已將資金套牢在長期資產上。

此外，報導說，方正集團的困境也顯示，隨著經濟增長放緩，曾推動經濟繁榮和企業擴張的廉價信貸不復存在，取而代之的是更緊縮的信貸環境。

儘管中國政府對國企債務沒有償付義務，但許多投資人仍然認為，國有企業和北京大學的招牌為北大方正提供更多保障。（中央社）

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